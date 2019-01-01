本特：热刺在穆帅手下离奖杯和排名前四更近了

前托特纳姆前锋认为他的老东家在任命了一名“常胜将军”来取代波切蒂诺后，将会得到丰厚的回报。

达伦·本特说，在穆里尼奥的带领下，托特纳姆热刺的球员和支持者们将会感到“离冠军奖杯又近了一步”，他预测葡萄牙人将会在5月份的时候带领球队打进前四。

当波切蒂诺在热刺的五年任期于11月21日结束时，俱乐部转向了现代足球史上最有经验和最成功的教练之一来稳定球队。

穆里尼奥自从去年12月被曼联解雇后就一直没有工作，但是自从他重返英超联赛后就立刻产生了影响。

当他接手时，热刺正处于英超积分榜的下半部分，很多顶级球星都未能持续发挥出应有的水平。

快进不到一个月，热刺已经上升到第五位，并有机会在周日的比赛后进入欧冠席位区。

穆里尼奥目前正准备迎战他的老东家切尔西，后者目前仅比白百合队高出3分排名第四。

热刺也成功晋级了欧冠16强，2月对阵莱比锡的比赛将会是艰苦的比赛，他们的目标是比上赛季晋级决赛要做得更好。

本特认为穆里尼奥对于热刺和整个英格兰足球来说是一个“杰出的任命”，他相信56岁的穆里尼奥将会在这个位置上取得巨大的进步。

这位前热刺前锋说:“可能没有人会想到穆里尼奥会执掌热刺，因为两家俱乐部之间的鸿沟太大了。切尔西在20世纪是如此的有统治力。”

“这是一个奇怪的决定(聘用穆里尼奥)，但这对俱乐部和英超联赛来说都是非常棒的决定。”“我不知道这是否让热刺再次变得“重要”，但是热刺现在知道他们的教练席上有一个常胜将军，一个经常赢得奖杯的人。”

“我想热刺会觉得他们离夺冠又近了一步。”

当被问及托特纳姆热刺能否确保前四时，本特回答说:“是的，为什么不能呢？对他们有帮助的是，他们周围的其他球队的表现并不稳定。”

“曼城、利物浦和莱斯特看起来将进入前四。切尔西在过去的五场比赛中输了四场。任何人都有可能获得第四名，因为没有人把任何结果放在一起。”

“在某一阶段，热刺会说前四名是不可能的，但是突然之间他们就会想如果他们能把更多的结果放在一起，那么他们就会在那里。”

本特继续表示他相信穆里尼奥将会在本周末切尔西抵达托特纳姆热刺球场的时候对他们施加压力。”

他补充道:“我知道穆里尼奥会说，和他的前东家比赛并没有什么意义，但我可以告诉你，作为一名前球员，每当我和老东家比赛的时候，你总是想给他们一个教训。”

“不管你是想让他们知道他们做了错误的决定，还是因为这对你的职业生涯是最好的事情，你想要证明你作为球员已经进步了。”

“如果他要说这场比赛对他没有任何意义，那么我认为他在撒谎。”