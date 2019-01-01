本特：格拉利什会在一月为自己的未来做出决定

这名前维拉前锋相信，为了入选2020年欧洲杯英格兰队，一名心怀国际抱负的天才球员将需要转会。

前阿斯顿维拉前锋达伦·本特表示，杰克·格里利什将在明年1月“关注形势”，这位与曼联有联系的中场组织者可能需要转会才能进入英格兰2020年的大名单。

24岁的他现在发现自己处在三狮军团的边缘。

很多人都说他在索斯盖特的计划中占有一席之地，但竞争来自詹姆斯·麦迪森、梅森·芒特和罗斯·巴克利。

如果格里利什想要进入23人大名单，他需要再次提高自己的比赛水平，而改变比赛环境可能有助于他的目标。

作为维拉青训系统的产物和从小开始的俱乐部支持者，他与西米德兰兹的牢固联系是不容易打破的。

冬季转会窗口的巨额转会费可能会让他回心转意，而转会老特拉福德的可能性越来越大。

本特相信格里利什将会仔细考虑他的选择，如果维拉的保级战还在继续的话，他需要在前途无量的职业生涯中的正确时间来提升自己。

这位前维拉前锋线球员说:“格里利什是他们最好的球员，我确信在一月份他将会关注这一情况。”

“如果他有任何愿望进入明年的欧洲阵容，他需要在一支表现良好的球队中踢球。他在一个为保级而战的球队踢球对他没有任何好处。”

“我也担心阿斯顿维拉，所以对他们来说这将是一个有趣而尴尬的下半赛季。”

格里利什在2018年夏天差点离开维拉，当时热刺是追逐他的主力。但是双方没有达成任何协议。

迪恩•史密斯、试图平息有关交易可能在明年1月完成的传言，但他的决心可能会受到考验。

维拉主帅说:“关于我们的球员有很多的猜测。”

“但是我们有两个老板想要建立一家足球俱乐部，挑战上半区的位置，并且在几年后进入前六名。

“要做到这一点，你必须留住你最好的球员，我毫不怀疑球队老板希望留住这些球员。”