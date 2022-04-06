本泽马：希望姆巴佩能加盟皇马 我们在俱乐部能发挥两倍甚至三倍破坏力

本泽马依然渴望看到姆巴佩加盟皇马，他表示两人如果在俱乐部合作，可以发挥两倍甚至三倍的作用。

本泽马和姆巴佩在法国国家队已经有过合作，今年年底的世界杯，两人将一起尝试为法国卫冕这座冠军。

不过在那之前，姆巴佩需要做出一些重要的决定。他与巴黎的合同将在今夏到期，媒体盛传他将自由转会加盟皇马，而本泽马则渴望在俱乐部与这位同胞合作。

他告诉《队报》：“我确实希望姆巴佩来皇马，我经常都是这么说的。我想和他在国家队合作，也想和他在俱乐部合作。”

“我认为我们可以打进双倍的球，甚至三倍！”

“在国家队我和姆巴佩配合得很好，因为我们知道彼此的位置，以及彼此在做什么。打个比方，我们都喜欢走左路，但我们不会同时出现在那里。”

此前皇马在欧冠中逆转淘汰了巴黎，本泽马和姆巴佩在赛场上直接交锋，而前者的帽子戏法最终帮助银河战舰晋级。谈及这场比赛，本泽马表示：“我赛前祝姆巴佩有好的发挥。”

“个人来说，这场比赛没有给我特别的压力，我只想要我的球队获胜，因为我对首回合的结果很失望。”

“首回合时我腿筋受伤，有一个月没踢球，我们表现很糟糕，整场比赛被对手掌控节奏，甚至没有完成一场进攻……当时我就知道，次回合我们需要拿出点不同的东西。”

皇马接下来将在欧冠中迎战切尔西，银河战舰在上赛季的欧冠半决赛中被蓝军淘汰，谈及接下来的交锋，本泽马表示：“没有热门可言。”

“看看巴黎vs皇马的比赛，首回合我们是热门，而次回合巴黎是绝对热门。所以热门不意味着任何事情，切尔西是一支非常出色的球队，我们会寻求在斯坦福桥取得一个好结果。”