本泽马季末状态奇佳 赛季进球数超过意甲的C罗

这位法国人在过去几周对他的球队至关重要，现在他的进球数甚至超过了他多产的前队友。

本泽马的帽子戏法让自己本赛季的联赛进球超过了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

本泽马在周日的比赛中为白衣军团攻入了全部三个进球，帮助球队以3-0击败了对手，巩固了他们在西甲联赛中的第三名地位。

齐达内的球队领先最接近的对手赫塔菲10分，他们似乎注定要在剩下的5场比赛中再次取得2017-18赛季的位置。

齐达内的回归帮助重振了一支苦苦挣扎的球队，但是也许再也没有一个球员比他的同胞更能体会到这种好处——他在赛季尾声状态很好。

本泽马现在有21个西甲入球，甚至超过了他的前锋线搭档罗纳尔多，罗纳尔多在他效力尤文图斯的第一个意甲赛季打进了19粒进球。

这个数字也标志着这位球员在2017-18赛季艰难的赛季后取得了巨大的进步，他在那个赛季否认31场西甲比赛中只出场5次。这也是他在西班牙顶级联赛中第三次突破20球大关。

不仅是在总数上，他已经超过了五次金球奖得主。

罗纳尔多以其过人的头球能力而闻名，但本泽马在各项赛事中都以这种方式攻入11球，比葡萄牙人或在欧洲顶级联赛的任何其他球员都多。

令人惊讶的是，在本赛季第二次换帅之后，他还攻入了皇马最近的8粒联赛进球，带领美凌格度过了一段艰难的时期。

想要争夺欧联杯席位的竞技队由于周日的失利受到了一些打击，他们也是这位法国射手特别钟爱的一支受害者球队。

自2009年他从里昂来到西班牙首都球队以来，巴斯克在对本泽马的失球已经不少于11粒，比其他任何西甲球队都要多。

他已经在连续5场西甲联赛中进球，这也是他自2016年2月以来的最好成绩。

周日的胜利并没有让马德里离领先的巴塞罗那和马德里竞技更近。此前一天，这两家竞争对手分别战胜了皇家社会和埃瓦尔。

他们下一轮西甲联赛将在周三客场对阵赫塔菲。目前的白衣军团仍然落后于巴尔韦德的球队13分，落后同城对手4分。