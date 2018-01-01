本泽马与球迷有爱互动：全新的我只负责进球

本泽马表示，全新的自己只关心进球，目前，他是俱乐部内的头号得分手。

本泽马明确表示，自己只关心如何进球，并希望以此回报皇马球迷对他的信任。

法国人已经在伯纳乌效力了近十年，出场437次，为俱乐部打入了200多个进球。然而上赛季，他在所有比赛中只破门12次，但也还贡献了11次助攻。另一方面，本泽马被一些负面新闻缠身多年，并且也不受国家队赏识。不过，他坚持自己在马德里一直都无比渴望进球。

在周六与阿莱茵的世俱杯决赛前，本泽马告诉《马卡报》：“我确实已经不是之前的我了。现在全新的我只关心足球和破门。”

本赛季以来，本泽马已打入11粒进球，在C罗前往尤文后，他成为了皇马的头号射手。

“我对俱乐部的奉献毫无保留，”他说道。“我能感受到俱乐部对我的信任。”

在伯纳乌，本泽马多次收到了球迷的大声喝彩，而他也对球迷在2018-19赛季给予他的回应非常开心。

“之前在对阵巴列卡诺时，球迷给我的欢呼让我觉得自己受到了尊重。”本泽马提到。

目前，皇马在西甲排行榜上落后巴萨5分，而塞维利亚和马竞也排在他们前面。在世俱杯决赛中，皇马将迎战阿莱茵，在1月3号才会继续西甲的比赛。届时，他们将面对比利亚雷亚尔。