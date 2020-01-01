本意首选阿莱格里 坎贝尔：阿尔特塔做得不错

前枪手射手本可以选择前尤文主教练埃莫里来代替埃梅里，但是他对球队最近取得的进步很满意。

前阿森纳前锋凯文·坎贝尔承认他一直希望看到酋长球场任命阿莱格里来执教，但是他对米克尔·阿尔特塔上任的头几周印象深刻。

枪手早在2019年11月就决定对教练席进行调整，埃梅里被送出了教练席。

其他球队

弗雷迪·永贝里在枪手寻求长期任命的过程中临时接管了工作。

另一个西班牙人最终被吸引到北伦敦，前阿森纳队长阿尔特塔接手了他职业生涯的第一个管理职位。

坎贝尔承认他更倾向于一个更有经验的选择，前尤文主帅被认为是最佳选择。

这位前枪手前锋告诉《talkSPORT》:“说实话，阿尔特塔不是我的第一选择。”

“我选择阿莱格里是因为他组建球队的方式和球队的纪律。”

“在那之前，阿森纳缺少太多的纪律，我只是希望有人能站出来，把事情处理好，然后重新开始防守，不要失球。”

虽然坎贝尔承认他本可能会忽略阿尔特塔，但他也表示，在阿森纳已经出现了令人鼓舞的进步迹象，尽管他们都在为保持稳定而努力。

他补充说:“当阿尔特塔来到的时候，我说‘我一定会给他一个机会，让我们看看他能做什么’。”

”从他的第一次采访中他说没有简单的旅程，有一些事情你必须做。球员们必须做的，你必须运作的，你必须解决的，你必须喜欢这件球衣，我们必须与球迷建立一种纽带。这一切都让我印象深刻。”

“作为一名阿森纳球迷，这对我来说意义重大。这些是最基本的，但你认为这很正常——这很不正常，尤其是在阿森纳队。”

“我对米克尔·阿尔特塔的表现印象深刻，阿森纳现在是在前进，到目前为止，他已经提高了很多球员的水平，备受诟病的后防甚至还保持了一些零失球，这对我们来说太棒了。”

“两次零封，这是前所未有的！再来几次这样的零封，我太喜欢了！”

“但我想说的是，他实际上是在让这些表现不佳的球员变得更好。”

“他们仍然需要解决一些问题，我仍然认为有些事情需要解决。把巴勃罗·马里带进来，我认为这是一桩好买卖。”

阿森纳目前在英超积分榜上排名第十，离前四名还有10分的差距，他们将在周日的冬歇期结束后重返赛场，届时他们将在主场迎战纽卡斯尔。