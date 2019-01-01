本性难移 红魔老队长：这些球员迟早也会做掉奥莱

罗伊·基恩对目前的曼联阵容发起抨击，声称他们将把索尔斯克亚“扔到大巴底下”。

索尔斯克亚在接替穆里尼奥担任曼联主帅后表现出色，最终被确认为曼联正式主帅。但是，在过去10场比赛中只赢了4场之后，索尔斯克亚的压力已经很大了。

在穆里尼奥的任期结束之前，葡萄牙人与几名球员发生了冲突，并质疑他们的敬业程度，其中包括皇马的目标博格巴。

同城死敌曼城有望连续两年赢得英超冠军，前红魔队长基恩认为球员们必须为曼联的衰落承担责任。

基恩在接受天空体育采访时表示：“这些球员就是把穆里尼奥推下大巴的人，他们也会对奥莱做出同样的事情。豹子不会改变身上的斑点。这个俱乐部里有太多的虚张声势的人，使曼联无法重返最前列。即使我们谈论的是曼联想要获得第四名，也能告诉你过去几年曼联的水平是如何下降的——无论是场上还是场下。当然，这对奥莱来说是个大考验。”

但是随着欧冠资格从红魔手中溜走，基恩强调球员的责任和1999年三冠王的责任一样大。

“希望这个直播室里的人们会同意我；这并不取决于主教练去激励球员，”爱尔兰人补充道：“你必须能够动员自己！你必须为曼联的每一场比赛做好准备。事实上，奥莱必须在赛后讨论这件事，在（惨败埃弗顿后）接下来的几天里，他的球员们都没有准备好，他一定非常尴尬。”