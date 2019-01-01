本土举起美洲杯 大罗是理查利松的灵感来源

埃弗顿前锋期待着在马拉卡纳球场上有所作为，追随那些在他之前的标志性球员的脚步。

理查利松透露，巴西传奇球星罗纳尔多是他的灵感来源，他准备在马拉卡纳球场追逐美洲杯的荣誉。

桑巴军团还差一场比赛就能在本土赢得美洲杯最高荣誉。

在周日的决赛中，秘鲁队是他们的对手；巴西在四强中击败了宿敌阿根廷队，向冠军又迈进了一步。

理查利松因患流行性腮腺炎而无法上场，他希望能在决赛中发挥自己的作用。

由于生病，他未能在半决赛中与梅西及其队友碰面。

然而，这位埃弗顿前锋正在争夺这个曾因巴西历史上的一些标志性人物而熠熠生辉的传奇球场的出场权。

“我正在努力提高我的英语水平。”理查利松说。

“了解这个著名球场的历史很有趣，知道贝利和罗纳尔多的伟大名字也曾在我之前在这里踢过球。”

“这让我想在这里继续代表巴西。”

当被进一步追问他的偶像是谁时，理查利松补充道：“尤其是罗纳尔多。我是看着他在YouTube上的进球长大的。”

“2002年世界杯对阵德国的决赛的两粒进球给我带来了很多快乐。”

“走出家门，效仿他，这是很重要的鼓舞时刻。”

到目前为止，理查利松已经代表巴西出场12次，攻入5粒进球。

每次他取得进球时，就有机会表演他著名的鸽子舞。

这位22岁的年轻人解释说：“这个庆祝动作是我和朋友们在里约热内卢度假时发明的。”

“我们在沙滩上踢足球，出于某种原因，我发明了这个庆祝活动。”

“这给我带来了快乐，我决定在进球后把它带到球场上。”

“想象这个庆祝动作给球迷们带来的欢乐真是太棒了。”

理查利松在转会埃弗顿后，于2018年进入了巴西国家队。

他在为太妃糖效力的第一个赛季就打入了14粒进球，现在他正期待着在国际舞台的光环下结束这个足球赛季。