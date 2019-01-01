本周英超战术课堂：边后卫毁了曼城的创造力

卫冕冠军在另一场糟糕的比赛中挣扎，他们教练的一些战术决定引起了人们的注意。

瓜迪奥拉的战术开始在曼城崩溃了吗？又一个糟糕的结果让他们落后利物浦11分了。

热刺在穆里尼奥的带领下有了缓慢的进步，但是仍然缺乏对中场的控制，而阿森纳的临时教练永贝里在他执教的第一场比赛中就因为一些奇怪的战术选择而陷入困境。

够力足球分析了教练的关键决定是如何影响周末比赛的……

1. 瓜迪奥拉对边后卫的使用招致创造力方面的指责

史蒂夫·布鲁斯的5-4-1阵型中，边路球员阿尔米隆和圣马克西姆像中前卫一样站在中间，这种阵型很难打透，在圣詹姆斯公园 2-2战平曼城的比赛中，这是一种至关重要的战术。

客队需要快速地把球传到中路，或者紧急地把球传出去，把纽卡斯尔从站位中吸引出来。

相反，瓜迪奥拉的球队却出奇的平淡。德布劳内继续被迫向右游走，尽管他们的最佳时刻来了——比利时人在球场中央找到了一个犀利的二过一的机会，而曼城继续将球传入禁区，两边看起来已经脱节了很长一段时间。

除了斯特林和席尔瓦之间的配合外，瓜迪奥拉的球员经常显得很孤立。

这部分是信心，但部分是瓜迪奥拉在圣詹姆斯公园使用他的后卫的缘故。

在右边，凯尔·沃克现在整场比赛中与京多安一起充当了中场中卫的角色从而来正面应对对手的反击，这意味着孤独马赫雷斯轻易被纽卡斯尔的左边后卫孤立起来——一个五人的防御的好处是边锋球员的身后还有备用的防守球员身后，阵型相对紧凑。在左边，本杰明·门迪小心翼翼地做出一些只有5码距离的短传，几乎无法 越过斯特林。

曼迪在最后18码区域有9次触球。沃克有4次。但没有从纽卡的侧翼进行任何突破，德布劳内也没有在中场创造出高节奏的换位，因此主队能够保持他们狭窄的阵型并保持稳定。

2. 直接进攻对热刺很有作用但他们需要在中场更好的控制

何塞·穆里尼奥在托特纳姆热刺的开局被定义为重新发现老毛里西奥·波切蒂诺的特点并创造新特点，这个周末，托比·奥尔德维雷德的长传尤其显眼。

德莱·阿里，像过去的日子一样，轻松地跑在哈里-凯恩前面，给热刺带来2-0的领先优势。

除此之外，热刺只有在孙兴慜、阿利和凯恩的配合下才真正威胁到对手的反击，而伯恩茅斯则大胆向前推进，寻找进球机会。

热刺的第三个进球正是球迷们在穆里尼奥的未来几年里所能期待的那种令人振奋的突破——但除此之外，他们球队的表现不会有太大的改观。

穆里尼奥再次使用了3-2-5阵型，只是这次穆萨·西索科取代了卢卡斯·莫拉的位置。

这并没有起到什么作用，在某种程度上是因为西索科缺乏纪律——他在球场上东奔西跑，清空了右边路，因此限制了热刺的传球选择——但主要是因为他增加了热刺球员缺中乏技术技巧的人数。

热刺在埃里克·戴尔、西索科和恩东贝莱的配合下笨拙地移动，无法控球以及控制比赛节奏。

伯恩茅斯被给予了太多的反击机会。

穆里尼奥需要把克里斯蒂安·埃里克森回归中场。

3. 罗杰斯的不走寻常路让莱斯特城拿下了埃弗顿

第62分钟，伊希纳乔换下了佩雷斯，这似乎是一次“对位”式的换人，但罗杰斯把尼日利亚人移到了前场，与瓦尔迪搭档，组成了一个不平衡的4-3-1-2阵型，哈维·巴恩斯打左边锋，但是无人在右边。

埃弗顿在此之前一直坚守着一个坚定的、后撤很深的封锁线(控球权仅为29%)，但立即被莱斯特队突如其来的直接进攻搞糊涂了；蓝狐在最后半小时做出27个长传球，几乎是前60分钟的两倍。

使用两个前锋显然让埃弗顿的后防三人有些不安，然而更重要的是奇怪的攻击变化意味着莱斯特现在有四个球员在进攻阵型中——蒂勒曼斯和和詹姆斯·麦迪森依然在前锋们的身后埋伏，这让蓝狐直驱对方的双人中场的核心所在。

埃弗顿突然被击败，在马尔科·席尔瓦派上施奈德林加固中场之前就已经被扳平了比分。但还是晚了一步，势头一转，伊希纳乔的制胜球的来到也就不可避免了。

4. 永贝里的进攻阵型、临场错误以及奇怪的首发选择

弗雷迪·永贝里安排穆斯塔菲首发上是最明显的失误，后者在周日的时候看起来毫无头绪，但这并不是他唯一的失误。一个令人费解的阵容选择，攻防转换时的被动防守，和奇怪的换人，见见新教练，其实和之前的那位没什么区别。

诺维奇的反攻在整场比赛中都很危险，因为永贝里采用了偏向进攻的4-2-1-3阵型，强调了高度压迫的重要性，乔·威尔洛克与梅苏特·厄齐尔和两名前锋组成了四人进攻线，使得扎卡和贡多齐在诺维奇躲避压迫后寸步难行。

然而，渗透阿森纳的高压却是惊人的容易，考虑到他们在埃梅里时期的战术混乱和压力，这并不奇怪。但是，明知道这一点，永贝里就不应该采取这种高风险的策略。

他还指示两名边后卫去助攻前锋，这进一步破坏了阿森纳应对防守转变的能力。诺维奇的进球是卡拉姆·钱伯斯被挡在位置之外的结果，这在整场比赛中反复发生，毫无疑问地证明了钱伯斯是一名中后卫，而不是右后卫。

当永贝里试图以太快的速度全力投入足球比赛时，太多的被动球员被重新安置。

5. 兰帕德的过渡轮换导致了西汉姆的成功反击

在佩莱格里尼的整个任期内，西汉姆只有在对手鼓励他们在防守上后撤然后向前冲的时候才能表现出色，就像本赛季早些时候2-0战胜曼联的那场比赛一样。

考虑到切尔西在快速反击中防守方面的挣扎，兰帕德选择在这场比赛中让坎特休息很让人惊讶。

在没有威廉突破的情况下，切尔西的进攻丝毫没有流畅性可言，因为他的个人主义在兰帕德的球队中起到了至关重要的作用，而吉鲁作为单前锋显得有些生疏。

主队最终只能依靠漫无目的的传中去寻找他们的目标球员，两名边后卫是唯一的真正起到作用的球员，他们在这样一个又深又窄的铁锤防守下找到了空间。切尔西尝试了39次传中，比赛季平均18.7次有了很大的提高。

但是把坎特排除在外是兰帕德的主要失误。西汉姆的进球来自于费利佩·安德森从中场巨大空间里找回的球权，将球射偏后由亚伦·克雷斯韦尔切入内线得分。

安德森自由了，因为若日尼奥没有向这名组织核心施压，而是错误后撤，这个位置上的这样的失误暴露了他糟糕的防守本能。而如果坎特在的话，早就会扫清诸如此类的威胁了。