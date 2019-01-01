本周英超战术课堂：切尔西新秀配老将 赢球不累

蓝军本赛季在年轻人身上投资一直被看好，但是他们一些更有经验的球员也有令人印象深刻的表现。

这个英超联赛的周末以莱斯特城对南安普顿破纪录的胜利开始，以阿森纳和托特纳姆仍然处于不同的危机状态结束。

利物浦在积分榜上保持着6分的领先优势，他们和曼城都取得了胜利，而切尔西和曼联则在客场取得了关键的胜利。

但主要的战术要点是什么呢？够力足球分析了教练的关键决定是如何影响周末比赛的……

一、切尔西新老结合赢球不累

在切尔西，兰帕德时代的第一阶段是让青训球员取得经验并进行侵略性的进攻——尽管在战术上组织混乱，给对手留下了大量的反击空间。

这不仅仅是一支兰帕德的球队，而是一整支都如同兰帕德样的球员的球队，他们不顾一切地加入了进攻。

但是周中1-0战胜阿贾克斯的比赛显示了切尔西之前缺乏的防守和整体的位置意识，周六4-2战胜伯恩利的比赛证实了他们已经进入了第二阶段——

成熟版的兰帕德战术，与派上青训球员一样地重用队内老将。

在周末的关键球员是若日尼奥和科瓦基奇，他们两人在毛里齐奥·萨里的时候都是试探性的，只允许向两个边路分球。现在的情况不同了。

他们不断地寻找快速的向前的传球，即使失败了，他们依然自信地向前过人突破防线，创造一个迷你的防守反击场景。伯恩利经常可以坐在一个顽固的防守壳里，但切尔西在比赛中对垂直的执著把他彻底瓦解了。

考虑到冠军联赛的资格通常来自于不断击败排名靠后的14家俱乐部，而不是排名前六的其他俱乐部，稳固的防守对于切尔西想要获得一个成功的赛季可能是不必要的。在阵容中派上了普利西奇更是不会有任何坏处。

二、哈森许特尔的仓促变阵让圣徒失去控制

像南安普顿以0-9的比分输给莱斯特城的荒谬不仅仅是战术上的。

红牌、糟糕的天气和心理状态解释了为什么蓝狐如此猖獗——更重要的是，客队的xG值仅为4.38——25脚射门里的命中率高达33%是一个统计异常。

然而，仔细分析前四个进球的确可以发现南安普顿哪里出了问题。

当贝特朗的被罚下场，以及哈森许特尔从3-5-2转到4-4-1，让瓦莱里从右边后卫转到右后卫后，球队的防守出现了混乱。

不幸的是，他似乎很快就忘记了换人的时间，不顾一切地封杀哈维·巴恩斯而不是守住防线，然后在试图恢复的过程中又犯了第二次失误——补位中一次失误的拦截。蓝狐以2比0领先，而圣徒的头也低了下来。

第三个进球的过错来自于扬·韦斯特加德——现在被踢到了左后卫的位置上——他的失位造成了南安普顿后防的多米诺骨牌效应，让阿约泽·佩雷斯得以进球。

第四个进球，瓦莱里眼神防守，很明显在更换站位后走了神，这次是左后卫给了韦斯特加尔德机会。哈森许特尔的变阵动作太大，也太快了。

三、波切蒂诺未能持续施压利物浦边后卫从而付出了代价

第一分钟内的进球掩盖了托特纳姆在安菲尔德的糟糕表现，他们在451阵型中退得太深，没能限制住利物浦的两个关键组织者，特伦特·亚历山大-阿诺德和安德鲁·罗伯逊。

这两位边后卫尝试了25次传中，创造了9次机会，有220次触球(作为一个比较，德布劳内在对阿斯顿维拉的比赛中只有77次触球)。

尽管他们在周日的比赛中既没有进球也没有助攻，但是他们对比赛的控制让热刺只能屯聚后场——通过法比尼奥出色的掩护和传球，确保了利物浦可以一波又一波地发起无情的进攻。

波切蒂诺为此承担责任——在451阵型中，丹尼·罗斯和奥利耶不得不收缩靠后，留下埃里克森和孙兴慜孤身挑战边后卫。

两名热刺的攻击者都没能切断罗伯逊和亚历山大-阿诺德的传中线路，他们的进攻太过狭窄，以至于无法有效地阻止边路长传和地面短传。

这意味着利物浦很容易把一个简单的传球分到边路，然后传中球打入禁区，立即给客队的后防线造成压力。从中场转移到10码外的斜线传球，利物浦在热刺的防守面前轻松地从侧翼切入，不断地在门前20-25码处占据优势。

波切蒂诺应该打5个后卫，复制谢菲尔德联队和曼联最近几周的模式，允许边后卫紧咬亚历山大-阿诺德和罗伯逊，而留下3个中后卫来直面利物浦的3个前锋。

事实上，451阵型也将哈里-凯恩隔离在中场之外，这意味着热刺无法通过反击来缓解防线上的压力。

四、马夏尔和拉什福德成功地对付了诺维奇不存在的防守

周日，曼联在客场迎来了马夏尔的回归，球迷们看到了法国国脚和拉什福德的精彩表现，让人想起了他们在赛季之初令人兴奋的合作。

他们带球的直接性正是索尔斯克亚想要踢的那种侵略性的、快节奏的进攻足球，让人想起了德怀特·约克和安迪·科尔的组合——尽管拉什福德在左路处于半自由的位置。

但是曼联球迷不应该失去理智。

诺维奇不出所料地在后防线出现了空间，不仅仅是让太多的球员向前移动，而是坐成不必要的4231阵型。

球场上到处都是拉什福德和马夏尔的身影，他们可以快速到场上任何，不辜负主教练对90年代风格的弗格森爵士足球的期望。在阵形被压缩和比赛变成领土之争之前，丹尼尔·法尔克的扩张阵型看起来很像90年代的防守方式。

曼联整个赛季都不会再有一个如此开放的对手了。

五、努诺的关键让狼队反攻纽卡

当周日在圣詹姆斯公园的时候，看起来纽卡斯尔的5-4-1将会被狼队的3-5-2所克制，同样数量的后卫和边后卫相互抵消，但是狼队有三名中后卫，纽卡斯尔只有两名。

然而，史蒂夫·布鲁斯的球队成功地控制了上半场，这要归功于米格尔·阿尔米隆和阿兰·圣马克西姆的勤奋表现，他们成功霸占了中场。

这使得穆蒂尼奥和内维斯无法有效地控球，而阿尔米隆和圣马克西姆则在狼队狭窄的三人中场的外侧控球。

然后他们可以从任何一侧向前推进，经常带球穿过狼队防守的缝隙。纽卡斯尔的入球来自圣马克西姆疯狂的前插从而赢得的机会。

中场休息时，努诺·桑托注意到拉奥雷很难在右边锋的位置上防守圣马克西姆，便转换成3-4-3阵型。随着特劳雷和约塔开始从前场位置向前场深入，狼队在中场有一个方形的四人互动，这让他们在上半场表现平平的中场得到了疏通。

随着他们的气势越来越高涨，客队开始控制右侧，此时特拉奥雷可以和右边锋马特·多尔蒂联系起来，而正是他们的配合让强尼扳平了比分。