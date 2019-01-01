本周英超战术盘点：利物浦还需库蒂尼奥替代者

红军在周六击败莱斯特城的比赛中保持了联赛的全胜纪录，但是他们的中场仍然缺乏创造力。

这对英超来说是一个意义重大的周末，曼联主帅索尔斯克亚和热刺主帅波切蒂诺都承受着巨大的压力。

瓜迪奥拉也有很多值得思考的地方，在主场0-2输给狼队的比赛中，曼城因伤而残缺的后防暴露无遗，使得英超冠军落后利物浦8分。

然而，红军有他们自己的问题要解决。

尤尔根·克洛普的球队在安菲尔德以2-1击败莱斯特后，可能保持了新赛季全胜开门红，但是，正如下面所概述的，利物浦在球场上仍然缺少一个关键区域……

1. 没有德布劳内，曼城没有安全感

感觉到曼城中路防守的不安全感，注意到帕特里克·库特罗内在上半场1对1中的迟缓，狼队老板努诺·桑托在周日的伊蒂哈德球场的最后半小时将阿达玛·特拉奥雷移到了前场。

西班牙人的两个进球——都是由于快速反击后打进的，这让人们看到了奥塔曼迪的鲁莽——显然证明了主教练的战术转变是正确的。

但更令人印象深刻的是狼队有组织的阵型和有针对性的压制。边锋和中场被紧紧压缩，严重限制了中场的空间。

斯特林、马赫雷斯和大卫·席尔瓦几乎只在这一地区活动，这也解释了为什么这三人在比赛的大部分时间里都是匿名的。

通常情况下，德布劳内犀利的传球和跑位将对手拉向右路，为斯特林和马赫雷斯拉开了空间，所以东道主错过了他们的必胜法宝，而京多安的位置却打得更深入，更保守。

曼城需要德布劳内把球送到进攻区域，如果没有他，他们在破门方面的表现会令人吃惊的差。

2. 波特给波切蒂诺带来了更多的苦难

布莱顿周六午餐时间在美国运通球场的战术让所有人措手不及，而热刺在周中惨败拜仁慕尼黑后显然还是措手不及。

这是本赛季第一次，格雷厄姆·波特在两个10号球员被安排在边路的情况下，使用了442阵型。当布莱顿占据主动时，两人都被派往得分区域。

当热刺拿球时，亚伦·穆伊和帕斯卡尔·格罗斯在中场排出了四人的一条线站位，但在反攻时却被踢到了中场的中央进攻，这似乎完全把埃里克·戴尔难住了。

在托特纳姆0-3惨败的那场比赛中，他和恩东贝莱经常措手不及，穆伊和格罗斯不断地出现在他们的盲区，让他们感到惊讶。

这是波特的一个聪明的战术，他已经清楚地发现热刺在中心位置特别弱。

这意味着布莱顿队早早就建立起了信心，当波切蒂诺匆忙改变阵型并把球员们从睡梦中惊醒时，客队的情绪进一步低落——先是4-4-2，然后是3-4-2-1。

什么作用都没发生，很大程度上是因为布莱顿在球场上战胜了他们，但也因为波特在最后10场比赛中采用了3-4-2-1的阵型来支撑球队。

这是来自布莱顿教练的一个战术大师级的作品。

3. 埃尔·加齐的新角色表明维拉学得很快

阿斯顿维拉的进攻在本赛季的前几场比赛中显得疲惫不堪，而且毫无悬念，依靠边路球员漫无目的地向禁区内传球，而杰克·格拉利什则试图在没有太多支持的情况下迂回穿过中场。

但是他们学得很快，上个周末格拉利什在边路跑动让他们在进攻区域有更多的机会。在周六对诺维奇的比赛中，他们给了埃尔·加齐一个新角色，帮助球队5:1大胜对手。

当球从左路传出时，荷兰人经常站在10号位置，而在维拉的移动中，格拉利什又增加了一个短传的选择。

加齐与霍里汉、麦金和格拉利什在球场的一个相似的区域配合，很快就突破了诺维奇的防守。

虽然加齐从右边路助攻韦斯利的第一个球，但他首先在中场接到了传球——这是一个他以前从未出现过的区域。

至于诺维奇，他们的4-2-3-1在没有控球时又一次显得太宽了。

丹尼尔·法克必须训练他的球员在过渡阶段变得更有压力，否则他们将继续失球——尤其是面对像格拉利什这样有天赋的10号球员。

4. 幸运的利物浦仍然需要一个有创造力的中场

利物浦在2019年的表现非常好，以致于需要于尔根·克洛普签下一名核心球员的呼声已经消失，但周六的另一场险胜，这一次是对莱斯特的胜利，再次证明了他们需要一名有创造力的中场球员。

红军应该找一个能改变现状的菲力浦·库蒂尼奥的替代者，这样的球员在A计划失败的情况下可以提供完全不同的战术策略。

他们现在的三名中场球员在对阵英超联赛中最具组织性的球队时表现得太像工人化了。

莱斯特队挡住了利物浦给马内和萨拉赫的传球路线，不让利物浦中后卫压上，并拒绝让步，就像谢菲尔德联队上周所做的那样。再一次，红军很幸运地以三分结束了比赛。

在这种情况下，边后卫承受了太多的创作压力。8分的领先也许听起来不错，但这应该会让利物浦球迷感到吃惊，他们的xPoints为16.7分;他们目前的数字是24。

从本质上说，克洛普这一边目前是在碰运气。

在这样的比赛中，一个飘逸的攻击型中场可以更好地将前锋连接在一起，将利物浦移过第一中场线，迫使客队离开紧凑的阵型，从而直接或间接地创造空间。

格拉里什将是一个很好的签约对象，而莱斯特的射手詹姆斯·麦迪逊也不错。

5. 曼联为索尔斯克亚的防守失误付出了代价

没有必要再去检查曼联的控球战术缺陷。我们现在都知道他们在球场的各个区域是多么的单调和毫无生气；他们几乎没有创造力。

然而，在周日0-1输给纽卡斯尔的比赛中，索尔斯克亚在防守上犯了一个战术错误，他一次换掉了两名后卫，这时客队终于开始施加压力，看起来像是在得分。相反，他的改变为主队带来了一场胜利。

索尔斯克亚的手被迪奥戈·达洛的伤约束，但是他本可以让罗霍在右后卫位置上，而不是通过把令人印象深刻的亚历克斯·图安泽贝移出中卫来重新洗牌。

他们花了一段时间来适应这种变化，当纽卡斯尔攻入致胜一球时，罗霍和图恩泽贝都被不在应有的位置上。