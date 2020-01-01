本周英超战术总结：阿尔特塔执教能力略见成效

枪手可能仅仅在西班牙人手下的四场比赛中仅获得了一场联赛的胜利，但是很明显他们是一支正在上升的球队。

经过足总杯晋级的一周后，这支英超球队在这个周末带着一些引人注目的结果回归了。

曼城是最大的赢家，周日以6-1击败阿斯顿维拉，尽管在利物浦击败托特纳姆后，他们的夺冠希望仍然渺茫，但他们仍然保持了联赛的良好开局。

在其他地方，阿森纳被水晶宫拖住了，而切尔西和曼联则在主场取得鼓舞士气的胜利。

那么本周主要的战术特点有哪些呢？够力足球现在就为你细细分析……

一、阿森纳的进步证明了阿尔特塔的执教能力

阿森纳在对阵水晶宫的比赛中表现得并不完美，就像他们在阿尔特塔执教下的其他比赛一样，到目前为止，他们这几场的表现都还算稳定。

尽管如此，一个流畅的开场30分钟还是给了我们很大的鼓励，特别是考虑到阿森纳在这段时间内的跑动似乎是自动的；这些跑动在训练中反复练习，所以在比赛日就成了本能，而不是即兴发挥。

枪手的首开纪录的速度表明这个进球在训练中已经进了很多次。梅苏特·厄齐尔接到了传球，立即传给了亚历山大·拉卡泽特，他知道法国人会在禁区内出现。

拉卡泽特把球捅过奥巴梅扬，后者在厄齐尔接到球之前就已经开始斜向跑动了。

另一个特别值得注意的时刻是，赛德·科拉辛纳茨——通常是一个犹豫的球员，视野不太好——带球进入中场，然后盲传到左边通道，结果发现没有人在那里接球。

奥巴梅杨并没有和他的队友一样质疑科拉辛纳克的逻辑，而是为自己没能出现在那个地方而道歉。阿森纳，看起来，正在被精确地教导在哪里踢球和如何移动。

水晶宫在这段时间太被动了，当他们把防线移到20码远的地方并开始紧盯阿森纳的中场球员时，情况确实有了很大的改善。在这个时候，卢卡斯·托雷拉和格拉尼特·扎卡开始感到恐慌，而水晶宫也逐渐融入了比赛。

阿尔特塔的球队仍然脆弱。要阻止他们的自发性的最好办法就是施加压力，拒绝让出地盘。

二、尽管输了比赛，穆里尼奥还是为热刺球迷带来了希望

尽管利物浦最终在周六以1-0的比分赢下了比赛，但托特纳姆热刺的球迷们还是有很多积极的想法，他们想知道穆里尼奥是否还有足够的战术智慧在最高水平的联赛里管理球队。

他最初的阵型基本上是成功的，而他的换人和随后的反弹帮助确定了本赛季剩余时间的方向。

名义上的4-2-3-1阵型，但托特纳姆的阵型是不平衡的，奥利耶在拖后的中场右路，孙兴慜在突前的中场左路。这意味着当利物浦有球的时候，热刺可以以扁平的4-4-1-1阵型应对，德莱·阿里在卢卡斯·莫拉的身后，或者在5-4-1中，奥利耶在坦甘加的身旁。

这种混合阵型一度让利物浦的边后卫保持相对安静，因为奥里尔可以在一边紧咬安德鲁·罗伯逊，或者如果球权发生变化，帮助形成一个更强的五后卫的防线。

坦甘加和丹尼·罗斯被要求一直呆在后面，尽管阿里、孙兴慜和卢卡斯的突破成功受限，但这更多的是因为克里斯蒂安·埃里克森的糟糕表现，而不是战术不起作用。这当然很复杂，球迷们都希望穆里尼奥能让手下球员都能大显身手。

在比赛的最后20分钟，穆里尼奥换上了4-3-3阵型，吉奥瓦尼·洛·塞尔索戏剧性地加快了热刺的进攻节奏，这反过来又激发了回撤较深的阿里和哈利在两个边路坚定地进行更多的垂直传球。

第二个体系——希望如此——教会了穆里尼奥洛·塞尔索需要首发出场，埃里克森在俱乐部的日子已经结束了。

三、维拉的临时前锋搭档让曼城大开杀戒

尽管周日晚上在维拉公园1 - 6惨败，但阿斯顿维拉输给曼城本不必是一边倒的。

维拉开局不错，看起来也准备大干一场了，但在里亚德·马赫雷斯的首开纪录之后，他们的局面就分崩离析了。可以理解，很多指责都指向了新签入的丹尼·德林克沃特，他犯了一长串的错误，但是维拉失败的种子却是在球场上更靠前的地方。

在3-5-2阵型的最顶端，加齐和杰克·格拉利什在防守上不够努力。他们在比赛的早期就开始在前场游走，而没有切断通往曼城中场的通道。因此，罗德里可以很容易地接球转身，并传给一个更有创造力的球员，全程都不会有任何维拉球员的身体靠近过他。

西班牙人控制了比赛的节奏，迫使维拉的防线越撤越深，直到马赫雷斯射门入网。

为了让铁桶战术发挥作用，前锋必须通过盯人来控制对方的节奏。但格拉利什和加齐让曼城上下为所欲为。

四、安切洛蒂的新体系让埃弗顿的前锋更加活跃

卡洛·安切洛蒂在周六公布了一个新的阵型，这几乎奏效了，埃弗顿凭借理查利森的灵光一闪险胜布莱顿。

他们排成狭窄的4-2-2-2阵型，西奥·沃尔科特和伯纳德在埃弗顿控球时从边路移动到中场的中央进攻位置，模仿了格雷厄姆·波特经常使用的阵型。

贝尔纳在10号位置的后撤给了埃弗顿一个惊喜，在古迪逊公园的几次进攻中，贝尔纳在布莱顿中场后接传球创造了机会。

他在进球方面也发挥了很大的作用，他接到理查利森的短传，让卢卡斯·迪涅助攻给巴西国脚射门得分。

这是安切洛蒂在埃弗顿执教初期的一个完美的例子；将大量有创造力的玩家压缩到类似的中心空间。理查利森从前锋线上后撤，加入了西古德森、贝尔纳和沃尔科特一起，占据了球场上最肥沃的空间。

布莱顿没有足够的中场球员来对付理查利森和伯尔纳，他们两人在防守反击时打进了制胜一球。

五、沃特福德的边锋是皮尔逊反弹的关键

自从接手沃特福德以来，皮尔森做出的最重要的战术改变就是简化了比赛计划，专注于在杰拉德·德乌洛佩乌和伊斯玛里·萨尔的带领下，在两翼进行快速进攻，直接冲向对手的边后卫。

这在过去经常对信心满满的伯恩茅斯起到作用，他们狭窄的4-4-2阵型总是留有太多空间。

在周日的比赛中，埃迪·豪让内森·阿克出现在左路，而不是保守地盯着萨尔，这让事情变得更糟。在黄蜂创纪录签约的球员首开纪录之前，已经有了好几次警告信号，马克·特拉弗斯在阿克之前的射门，这位伯恩茅斯的左后卫已经在向前推进了。

在下半场，阿克跑动不及萨尔，后者全速冲过去为迪尼助攻，然后里卡多·佩雷拉在伯恩茅斯左路的一次进攻中得分。阿克是切尔西这个月的转会目标，但他在位置上的糟糕表现让主队在这场比赛中付出了代价。

从沃特福德的角度来看，皮尔逊在进攻中场给了杜库雷一个新的角色，这是值得称赞的。法国人在进攻区域所展示的力量和沉着让沃特福德的边锋有了一个可以反弹的焦点。他在这场比赛中起到了重要的作用，突然出现在禁区内为球队首开纪录。