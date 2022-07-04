本人同意！埃里克森即将加盟曼联

丹麦球星埃里克森同意加盟曼联，新赛季将身披红色战袍。

GOAL确认，埃里克森已经同意加盟英超曼联俱乐部。此次，埃里克森将与曼联签约3年。据悉，埃里克森本人已经口头同意了这份合同。

当然，签约还未正式完成，还有一些手续需要履行。

自上赛季结束之后，埃里克森与布伦特福德的短期合约便已经到期，丹麦人也成为了一名自由球员。

原本，埃里克森的老东家，托特纳姆热刺希望重新招揽这名球员。但是，孔蒂对此提议并不感冒，转而追求其他目标。

埃里克森将给曼联带来变化

埃里克森的加盟毫无疑问对滕哈格有着重要意义，后者目前还在处理C罗离队的复杂情况。 本周一，C罗没有及时归队，参加球队季前集训的首日训练，据说是家庭原因导致缺席。 曼联也很大度地接受了C罗的请假理由，但多次重申不希望葡萄牙人离开。

埃里克森如何融入曼联的体系？

此前，根据GOAL了解到的消息，滕哈格告知曼联管理层他希望签约埃里克森以及弗兰克·德容。

也就是说，他认为中前场是目前曼联最需要补充新鲜血液的位置。事实也正是如此，博格巴、马蒂奇、马塔、林加德均已经离开了球队。

滕哈格认为，埃里克森有能力出任拖后中场的角色，也有能力承担10号球员的任务，组织球队进攻。

曼联这个转会窗还有哪些计划？

曼联的首要转会目标是引进中场球员，滕哈格很快将迎来德容加盟，但与此同时，红魔也正在寻找合适的防线球员。

费耶诺德左后卫马拉西亚即将成为曼联本赛季的首笔签约。此外，曼联也对阿贾克斯中后卫马丁内斯发出了报价。

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