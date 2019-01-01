未雨绸缪 切尔西派出球探考察葡超三小将

据报道，在周三的里斯本德比中，切尔西派出了球探去观察若昂·菲利克斯、布鲁诺·费尔南德斯和鲁本·迪亚斯，他们正在为阿扎尔的离队做准备。

葡萄牙新闻媒体Jogo称切尔西正在加紧寻找阿扎尔的替代者——俱乐部代表将在周三观看了里斯本德比——本菲卡以2:1击败葡萄牙体育。

本菲卡最近为19岁的菲利克斯标价高达1.05亿英镑，他正在经历一个突破性的赛季。

菲利克斯在去年11月与本菲卡签订了一份新的长期合同，在他最近的一份合同中规定了收购条款，这份合同将在2023年到期。

切尔西只是关注他情况的俱乐部之一，许多欧洲的球队都在密切关注这位高评价的年轻球员。

阿扎尔看起来越来越有可能在夏天离开斯坦福桥，皇马愿意为他花费一亿英镑。

这位28岁的比利时人本周再次引发猜测，他说他已经就自己的未来做出了决定。

蓝军教练萨里坚称他希望这名前锋留下，但最终决定权在球员自己手中。

菲利克斯的队友迪亚斯，以及葡萄牙体育的费尔南德斯，据报道都在萨里的考虑中。

然而，在这三人中，菲利克斯在蓝军的愿望清单上已经置顶。

本赛季他进了7个球，包括最近7次出场打进5球。

菲利克斯是里斯本德比中最年轻的进球球员，他在去年8月对阵葡萄牙体育的比赛中进球。

本菲卡主席路易斯·菲利佩·维埃拉警告其他球队，如果他们想带走菲利克斯的话就必须支付1.05亿英镑。