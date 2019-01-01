未转会已爱上穿球衣 普利西奇坦诚夏天的期待

这位美国国脚在新环境中等待2019-2020赛季的开始时，无法控制自己的兴奋。

普利西奇透露，在季前还未正式登陆斯坦福桥之前，自己就已经兴奋地整天在家穿着切尔西球衣了。

今年1月，切尔西花费5800万英镑从多特签下了美国国脚，但2018-19赛季后半程，普利西奇仍是以租借的形式返回威斯特法伦效力。

夏天正式加入蓝军后，21岁的中场已经逐渐获得了主帅兰帕德的信任。目前，他正在积极帮助球队稳固他们在英超的前四位置。

在与西汉姆的比赛前，普利西奇在赛刊上回忆了自己最初决定转会蓝军时的情景。他透露当时自己已经迫不及待穿上蓝军战袍了。

普利西奇说道：“想要在这个层次效力就意味着压力也会随之而来，但我并不会因此感到忧虑，这对我而言也没什么要紧的。”

“我要担心的是我自己，我为自己定了足够高的要求，所以外界的压力不会对我造成影响。”

“我对我自己有很多期待，来到伦敦为切尔西效力这真是太棒了。”

“今年夏天，在为国家队打完金杯赛之后，我得到了一段空闲时间。我家里已经有了一件切尔西球衣，那是1月签约的时候专门为我印制的。”

“当时我在家里就是全程都穿着这件球衣。我就是想赶紧进入情况，因为我对挑战，对所有的一切都感到兴奋。”

虽然排名英超积分榜第四位，但切尔西与第五位的狼队已经有了7分差距。