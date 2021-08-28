未竟的事业 C罗回归曼联的交易是如何发生的？

这位葡萄牙国脚12年前离开曼联加盟皇家马德里，但现在他已经离开尤文图斯，重回红魔

那是英国时间周五下午1点27分，索尔斯克亚刚刚结束了他惯常的赛前新闻发布会。

但是，他最后的回答中有一些东西，意味着它不像通常的赛前媒体会议。

被问到曼联是否可能签下C罗时，索帅说道：“他知道我们对他的感觉，如果他离开尤文图斯，他知道我们就在这里。”

当时人们还不知道曼联已经开始与C罗的经纪人门德斯谈判。一段时间以来，这名葡萄牙国脚一直在寻找新的挑战，他的经纪人也一直在试探各大俱乐部对他的兴趣，但直到周五上午，曼城都在签下这名36岁的球员方面处于领先地位。

索尔斯克亚本有很多机会给C罗回曼联的交易泼冷水，但他并没有。

这位挪威教练反而在暗示这种可能性。

在夏窗刚开启的时候，C罗并不是曼联的引援首选。他们的首要目标是桑乔，他们在转会窗口一开始就签下了这名英格兰边锋。

这并不是说他们不欢迎C罗回归，而是他们认为C罗会履行完自己在尤文图斯的合同。但是，随着门德斯与曼城的谈判取得进展，曼联的兴趣被激发了，C罗离开的可能性似乎正在变成现实。

门德斯第一次与曼城接触是在10天前，他向曼城提供了签下罗纳尔多的机会。葡萄牙队长渴望回到英超，他的经纪人与曼城有着良好的合作关系。当时曼城并没有完全放弃签下C罗的想法，但他们的主要目标仍是哈里-凯恩。

本周，随着凯恩将留在热刺的消息变得越来越清楚，曼城高层开始考虑引进C罗。但曼城不愿意支付转会费，而尤文图斯要求得到2400万英镑的费用。

曼城对C罗的兴趣引起了C罗的一些前队友和球迷的强烈反应，一些球迷在焚烧他们的曼联球衣，而另一些人则在谈论如果他转会到曼城，他的名声会被玷污。

本周早些时候，曼联名宿鲁尼告诉talkSPORT：“我认为C罗在曼联留下了非常伟大的遗产，我知道他是多么自豪，无论作为一个球员还是一个人。我不认为他会转会曼城，但这是足球，所以你永远不会知道。”

“我认为你需要做对你个人和你的家庭正确的事，每个人都知道我永远不会为利物浦或曼城效力。这是显而易见的，但每个人都是不同的。”

另一位曼联名宿里奥-费迪南德联系了C罗，建议他不要转会到曼城。C罗还与弗格森爵士和布鲁诺-费尔南德斯讨论了自己的未来。

曼联在周四晚些时候开始了与门德斯的初步对话，当时C罗转会曼城的势头似乎正在增强。在尤文图斯教练阿莱格里确认罗纳尔多已经要求离开的几个小时内，曼联已经提出了报价。

曼城的消息人士称他们在周五下午决定退出竞争，而曼联的消息人士则称，一旦C罗知道曼联有兴趣签下自己，他就明确表示想回归，去“完成自己未竟的事业”。

据悉，C罗想要回归曼联，因为他相信红魔正在建设一个新的成功时代。在周五下午早些时候，曼联已经和门德斯进行了谈判，并且安排C罗在周末于里斯本进行体检，而尤文图斯正在等待官方报价。

大约在下午3点，曼联出价1300万英镑，浮动条款最高可达700万英镑，一个小时后交易达成。

自从索尔斯克亚执教曼联后，他就试图改变俱乐部的转会策略，不再以高薪签下大牌球员，而是专注于年轻的天才球员，他希望把“曼联之路”带回来。C罗完全符合曼联的比赛风格，但从表面上看，一个36岁的前锋不适合现在红魔的引援策略。

然而，俱乐部消息人士表示，他们对这笔交易感到满意，因为他为球队带来了“更多世界级的品质”，他的获胜心态和经验将有助于这个相对年轻的更衣室。有消息称，红魔对更衣室里年轻球员和经验丰富的球员感到“非常满意”，甚至在C罗到来之前，俱乐部就对引进桑乔和瓦拉内的交易感到满意。

索尔斯克亚在上周末曼联战平南安普顿后说球队锋线缺少那种锐利度，C罗的到来可能会加强进攻端的威胁。他的到来让人猜测卡瓦尼可能会离开，但据了解，曼联没有计划放卡瓦尼离队，他仍然是索尔斯克亚本赛季计划的重要组成部分。

在经历了疾风暴雨般的24小时之后，C罗终于要回家了。