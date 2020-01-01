未来队长 马尔基尼奥斯与巴黎续约至2024年

马尔基尼奥斯在与巴黎圣日耳曼俱乐部签订了一份2024年到期的新合同后，决定将自己的未来留在那里。

巴黎圣日耳曼队与后卫马尔基尼奥斯签下了一份四年半的新合同。

巴西国脚已经向法甲冠军承诺效力到2024年，将现在的合同延长两年。

马尔基尼奥斯是俱乐部的副队长，排在同为中后卫的队友蒂亚戈·席尔瓦之后。

他在2013年7月从罗马加盟巴黎圣日耳曼，在此期间帮助巴黎圣日耳曼获得了5次法甲冠军。

俱乐部在周一确认了续约，称他是“巴黎圣日耳曼历史上最成功的球员之一”。

马尔基尼奥斯说：“巴黎和巴黎圣日耳曼完全有理由让我留在这里，延长我的合同。这是一个雄心勃勃的俱乐部，仍然想做杰出的事情，创造足球和俱乐部历史。

“还有城市的一面，家庭的一面。我的家人在这里真的非常非常好。我在这里感觉很自在，我需要的东西都在这里，所以很快就能做出选择。

“这是第七个赛季了。自从我签约六年半以来，我回首过去，看看我和巴黎圣日耳曼取得了多大的成就。”

“我们做了很多出色的事情。我认为这是一个非常特别的俱乐部。我们必须一起生活在这个美丽的故事里。”

马尔基尼奥斯还赢得了四次法国杯冠军和五次法国联赛杯冠军，他已经为巴黎圣日耳曼出场270次，打进20球，送出7次助攻。

随着席尔瓦在赛季结束的时候已经35岁了，有消息称马尔基尼奥斯将取代他成为俱乐部的队长。