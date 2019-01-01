未来逐渐失控 埃梅里拒绝回应有关下课的提问

西班牙人已经看到了他的球队连赢七场不胜，但是当被问到他在酋长球场的未来时，他却在回避。

阿森纳主帅乌奈·埃梅里回避了关于他在俱乐部未来的问题，而是集中于他的球队在周四欧联杯1-2输给法兰克福的比赛中的不足之处。

枪手通过奥巴梅扬取得了领先，但是镰田大地的梅开二度使得埃梅里的球队连续第七场没有赢球。

随着比赛结果的出炉，西班牙人的工作压力只增不减，目前阿森纳在F组只领先一分。

在控制了比赛的大部分时间后，枪手没有对法兰克福的扳平做出回应，埃梅里承认他们从那一刻起就失去了对比赛的控制。

“今晚不是我们的时刻，但我们赢了很多比赛，还是小组第一，”埃梅里赛后说：“我们的目标是在客场战胜标准列日以第一名结束小组赛。”

“我们希望通过这样做来建立我们的信心，并与球迷建立联系。我们需要胜利，但我们失去了一个很好的机会。为了赢得这场比赛，我们做得不够。我们在下半场的15分钟里失去了对比赛的控制，他们进了两个球。然后我们有伤病，穆斯塔菲的离开意味着我不能做出改变。我们上半场踢得更好，但在那15、20分钟里我们失去了控制。”

当被问及是否担心自己的未来时，他说：“我在考虑比赛。”

周四到场的球迷人数明显减少，许多球迷举着海报，呼吁将埃梅里解雇，全场嘘声一片。

前凯尔特人球员约翰·哈特森认为埃梅里现在处于危险之中，因为他又一次表现不佳。

“总而言之，非常令人失望，在那之后的表现。”哈特森告诉英国BT体育。“乌奈·埃梅里，他们现在肯定在问关于他工作的问题。他们肯定肯定是这样。今天晚上真糟糕。他们在半场结束前5分钟内进球。法兰克福上半场表现很差，他们连一脚都没射正。阿森纳的表现没有紧迫感，非常非常的平淡。他们看起来好像没有从教练那里得到关于如何比赛的指示。”