未来未定 埃里克森打进在热刺第50粒英超进球

这名中场球员是第一个在英格兰顶级联赛中进球达到50粒的丹麦人，尽管有转会传闻，但他还是在本轮联赛中首发出场。

克里斯蒂安·埃里克森为托特纳姆热刺打入了他的第50粒英超进球，这也是北伦敦德比中的首粒进球。

热刺主帅波切蒂诺安排了丹麦国脚是由首发出场的，尽管外界一直猜测他的未来不在俱乐部。

当热刺利用阿森纳的一系列防守失误时，这位中场球员回报了教练对他的信任，他近距离的补射将球打进了空门。

他是第一个在英超取得50粒进球的丹麦人，也是第一个完成50球外加50次助攻的托特纳姆球员。

埃里克森于2013年从阿贾克斯加盟热刺，周日的北伦敦德比是他第207次代表热刺出场。

他的合同将在本赛季结束时到期，他曾表示说，在27岁的时候，可能是一个新的挑战的开始。

他可以在合同期满后以自由球员的身份离开，但是热刺主席丹尼尔·利维更愿意从这位天才的组织者身上换得现金。

他曾在夏天与英超竞争对手曼联联系在一起，但最终没有任何下文。

当上个月英格兰的转会窗口关闭时，人们的注意力转向了另一家欧洲俱乐部。欧洲大陆的转会窗口将于9月2日关闭。

这位有着89场国家队比赛经验的国脚已经成为欧洲几家顶级俱乐部的目标。

随着内马尔离开巴黎圣日耳曼的可能性接近尾声，他的求购者可能会把注意力转移到埃里克森身上，以此来更新他们的进攻选择。

巴萨和皇马都对签下这名巴西国脚很感兴趣，但双方都未能达成协议。