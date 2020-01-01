未来无极限！前葡萄牙国脚：布鲁诺能成为曼联传奇

这位前葡萄牙国脚认为自己的同胞可以成为曼联传奇的一员。

前葡萄牙后卫阿贝尔·泽维尔表示，布鲁诺·费尔南德斯将成为一位伟大的曼联传奇。

布鲁诺·费尔南德斯在一月份以5500万欧元的价格加盟了曼联，而后对索尔斯克亚的球队产生了巨大的影响。

这位25岁的球员在7场英超比赛中贡献了3球3助攻，帮助球队拿到了14场不败的战绩，在这位中场组织核心的带领下，他们近期还没有尝到过失败的味道。

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泽维尔表达了自己的看法，他相信如果布鲁诺·费尔南德斯延续现在的轨迹，他的同胞可以和大卫·贝克汉姆和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起被老特拉福德的球迷记住。

“我对布鲁诺的看法是，他将成为曼联未来几年的重要球员之一。”这位前利物浦边后卫告诉Stats Perform News。

“他踢球的方式，他控制比赛节奏的方式……我想从我对球迷的了解来看，他们会喜欢他很多年，就像他们过去他们喜欢许多传奇一样，比如C罗、贝克汉姆、费迪南德、坎通纳和斯科尔斯，所有这些传奇球员。”

“布鲁诺，我想他最终会成为这些人中的一员。”

保罗·博格巴自从2016年从尤文图斯回到老特拉福德以来，他的发挥和在球迷心目中的地位，一直没有达到布鲁诺·费尔南德斯的高度。

这位法国国脚的表现一直是人们争论的焦点，而伤病也毁掉了他的2019-20赛季。

博格巴现在已经完全康复了，哈维尔相信他和费尔南德斯可以组成一个效率极高的中场搭档。

“博格巴和他很搭，因为布鲁诺·费尔南德斯是一个聪明的球员。”

“他能适应这一切，他很灵活。我认为他是一位教练管理起来很容易的球员。有了他和博格巴的搭档，曼联会变得很强大。”

“我们谈论的不仅仅是一个伟大的球员，而是一个兼具个性与实力的球员。”

“来到英格兰这样一个不同的国家和联赛，是一件不容易的事情，而在他的位置上，曼联曾有着辉煌的历史，他也会被拿出来和那些传奇相比较，这也会对球员产生影响。”

“不过他并没有被这一切困扰，而且改变了一切，我认为曼联正围绕着他打造球队。”

曼联将在周二的英超联赛中对阵布莱顿，他们的目标是一场胜利，追平身前排名第五的狼队的积分，并进一步缩小与第四名切尔西的分差。