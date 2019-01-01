未来待定 蒂勒曼斯荣幸曼联热刺对其感兴趣

这位摩纳哥中场因为在莱斯特城的成功表现吸引了很多崇拜者，他希望自己的未来能在几周内决定。

蒂勒曼斯承认说，他为曼联和托特纳姆热刺对他的兴趣感到很荣幸，并表示他的未来将在“接下去几周内”决定。

这个赛季，蒂勒曼斯从摩纳哥租借到莱斯特城，在短短13场比赛中打入3球，并为蓝狐贡献了4次助攻。

在2017年夏天从安德莱赫特转会到摩纳哥后，人们对这位22岁球员的兴趣有所降温，但在英超的表现帮助人们重新燃起了对他的兴趣。

莱斯特城主教练布伦丹·罗杰斯并没有隐瞒他希望看到蒂勒曼斯永久留在蓝狐的愿望，之前他说他相信“俱乐部会尽一切努力”留住这名中场球员。

然而，据报道，蒂勒曼斯在英超的表现已经足以吸引曼联和冠军联赛亚军托特纳姆热刺的兴趣，这使得任何转会回到莱斯特城的计划都受到了质疑。

蒂勒曼斯相信他的未来会在这个月底得到解决，尽管他不确定他会在哪里落脚，但他承认他对那些与曼联和热刺的联系感到受宠若惊。

他说：“我们将拭目以待。我唯一能说的是，事情正在发生变化。很多俱乐部都表现出了兴趣。我们将在未来几周内拭目以待。

“是的(曼联和热刺的兴趣让我受宠若惊)，他们在英格兰和欧洲都是非常强大的球队。听到这些名字给了我信心。我只是试着在场上发挥我的水平，尽我最大的努力。”

目前，蒂勒曼斯正在比利时国家队备战两场欧洲杯预选赛，分别是在周六对阵哈萨克斯坦以及6月11日对阵苏格兰。

这名中场球员参加了欧洲红魔之前的两场2020年欧洲杯预选赛，并在今年3月对阵俄罗斯和塞浦路斯的两场比赛中取得了胜利。

在3-1战胜俄罗斯队的比赛中，蒂勒曼斯也打入了第一粒进球——这是他代表比利时国家队的第一个进球。