未来就任三狮主帅？小贝：这很难说不

贝克汉姆表示，三狮军团主帅绝对算得上一份梦想中的工作。

如今已经44岁的贝克汉姆曾为英格兰国家队出场115次，其中包括他作为队长的在2000年到2006年间的58场比赛。

2013年退役后，这位前曼联球星并没有像他在老特拉福德的队友们一样，转岗成为一名职业主帅。但他承认，如果有一份三狮军团的教练工作放在他面前，他也是很难拒绝的。贝克汉姆告诉GQ：“英足总里有些人觉得我有可能成为未来的英格兰主帅，仅仅是因为我作为英格兰队长拥有了非常成功的职业生涯。”

“假如有人来跟我说‘英格兰国家队的工作机会来了，你会接受吗？那当然，我想是的。因为我是一个充满激情的英格兰人，我对我们的国家队非常狂热。但我能做好这份工作吗？谁知道呢？”

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不过这是现在，贝克汉姆还是很放心看到索斯盖特执教三狮军团的。他国家队的这位前队友在去年俄罗斯世界杯上，一度帮助英格兰杀进前四，取得了近年来前所未有的成功。

“这是一份理想的工作。但现在，索斯盖特为我们完成了绝无仅有的工作。他重新把活力和激情带回到比赛当中，球迷们，包括我自己，都很享受这一切。”

9月7日，英格兰将在欧预赛中面对保加利亚，3天后还会与科索沃交手。

贝克汉姆告诉GQ：“英足总里有些人觉得我有可能成为未来的英格兰主帅，仅仅是因为我作为英格兰队长拥有了非常成功的职业生涯。”

“假如有人来跟我说‘英格兰国家队的工作机会来了，你会接受吗？那当然，我想是的。因为我是一个充满激情的英格兰人，我对我们的国家队非常狂热。但我能做好这份工作吗？谁知道呢？”

不过这是现在，贝克汉姆还是很放心看到索斯盖特执教三狮军团的。他国家队的这位前队友在去年俄罗斯世界杯上，一度帮助英格兰杀进前四，取得了近年来前所未有的成功。

“这是一份梦想中的工作。但现在，索斯盖特为我们完成了绝无仅有的工作。他重新把活力和激情带回到比赛当中，球迷们，包括我自己，都很享受这一切。”

9月7日，英格兰将在欧预赛中面对保加利亚，3天后还会与科索沃交手。