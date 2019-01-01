未来基“石” 失宠斯通斯仍获曼城续约

曼城准备给斯通斯一份新合同，以向这位英格兰后卫展示，在瓜迪奥拉的带领下，他仍然是球队未来的一部分。

虽然24岁的斯通斯在周六战胜热刺的英超比赛中打满90分钟，帮助球队回到英超榜首，但自从他伤愈复出以来，他在过去六场比赛中只有一次首发机会。

斯通斯目前很难在球队中找到一个固定的位置，因为主教练瓜迪奥拉已经用拉波尔图，奥塔门迪和孔帕尼取代了他。

队长孔帕尼和奥塔门迪现在都已经30多岁了，瓜迪奥拉相信斯通斯最终会和同样24岁的拉波尔特成为中卫的第一选择。曼城已经准备好给这位中后卫一份周薪18万英镑的合同，以确保他的未来。

斯通斯在2016年从埃弗顿转会后签下了一份为期6年、周薪12万英镑的合同，该合同现在还有3个赛季到期。

他在去年经历了一个精彩的世界杯之旅后陷入低迷，但是曼城仍然希望与他续约四年。

在上周谈到缺少上场时间时，斯通斯坚持认为一切以球队为先。他说：“5分钟，20分钟，整场比赛，无论如何，你必须准备好为球队而战，要无私。每个人在这里都很团结。”

尽管曼城在周三的欧冠四分之一决赛中戏剧性地输给热刺，他们的四冠王之梦也以失败告终，但他们仍继续着三冠王的梦想。英格兰足球史上从未有球队能在一个赛季内囊括所有国内赛事的冠军。

他们在2月的决赛中点球击败切尔西，卫冕了联赛杯，下个月他们将回到温布利球场，在足总杯决赛上对阵沃特福德。