未来可期，索帅：亨德森在曼联会有可观的生涯

挪威人认为这名门将将在老特拉福德度过一段漫长而成功的时光。

曼联主帅索尔斯克亚表示，目前被租借到谢菲尔德联的门将迪恩·亨德森将在老特拉福德有一个富有成效的职业生涯。

这位22岁的球员已经踢了12场英超比赛，并给人留下了深刻的印象，帮助谢菲尔德联排在英超第八，高出曼联一分。

然而，由于回避条款，亨德森无法参加本轮的比赛。索尔斯克亚对这名年轻球员在离开红魔期间的成长印象深刻，他的合同到2022年到期。

“谢菲尔德联和克里斯·怀尔德对他有很大的影响，因为他在学习，他作为一个人、一个球员在成长。他总有一天会回来的，他会在曼联有一个不错的职业生涯。”

和许多人一样，他对怀尔德和他的球队适应英超生活的方式印象深刻——他特别赞扬了前曼联青年球员奥利弗·诺伍德。

“他们所做的是一项了不起的成就。”他在谈到谢菲联的开局时说。

“克里斯是个很棒的教练。他和我们有些人有点不同，我们让他在8月或9月来这里参加闭门比赛，他使用了一些没人用过球员。我真为他的表现感到高兴。”

“奥利弗·诺伍德——我让他成为预备队的一员——看到他成为一家英超俱乐部的队长，感觉棒极了。这也是对我们俱乐部的一个证明，如果你不能在曼联取得成功，你仍然可以有一个出色的职业生涯，奥利弗已经做得很好了。”