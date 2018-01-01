未战先怂 迪弗朗西斯科：跪求C罗不上场

罗马主帅迪弗朗西斯科希望在与尤文的比赛中，C罗不会上场。

罗马主帅迪弗朗西斯科希望在周六与尤文比赛时，对手不会让C罗上场。在他眼里，葡萄牙人是绝对的“头号危险人物”。

在2018年底前，C罗会得到一次轮休的机会，但在对阵罗马时，他大可能会进入首发。自加盟尤文以来，C罗光环不减，在参加的21场各类赛事中共打入12球。

目前，罗马排在意甲第七位，而主帅迪弗朗西斯科也非常清楚，在面对C罗时，他们会遇到非常大的挑战：“C罗是头号危险分子，他球技高超，完全能决定比赛走向。他可能35分钟之内都没什么大动作，但接下来就炫技一样地破门。”

“这样的球员要被轮休需要主帅下很大决心，因为他随时随地都能决定比赛进程。出于这点考虑，我当然希望比赛的时候他还是别上了。”

尤文自本赛季以来尚未尝败绩，赢下了16场意甲比赛中的15场，而罗马目前落后老妇人22分。迪弗朗西斯科相信，罗马在一月时需要补强，并表示这需要与体育总监蒙奇共同讨论：“我们肯定要在转会期做些什么，但说实话，我还没和蒙奇具体沟通过，我们只讨论过为了在29号尽可能拿到更多的分数我们要做的事，之后我们会作出评估。”

“但我们肯定会在转会期有所动作的，因为目前伤兵满营，这势在必行。”