期望满满 詹姆斯：费尔南德斯会是曼联伟大引援

红魔边锋对这名葡萄牙中场在训练中的表现印象深刻，并希望他能在老特拉福德体现出他的价值。

丹尼尔·詹姆斯说，葡萄牙中场布鲁诺·费尔南德斯已经看起来是曼联的一个“伟大”的引援，并希望他能够在老特拉福德茁壮成长。

一月加盟红魔的他还在适应新的环境。

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在漫长的转会风波结束后，索尔斯克亚最终以5500万欧元(4700万英镑/ 6000万美元)的价格锁定了这份令人垂涎的合同。

费尔南德斯在曼联0-0战平狼队的比赛中首次亮相。

可以理解的是，这位25岁的球员在离开葡萄牙体育之后没有太多的调整时间，在那场比赛中，他的表现好坏参半。

然而，还是有很多鼓励的迹象，那些每天在梦剧场与他一起工作的人都在提点费尔南德斯成就一些伟大的东西。

俱乐部队友詹姆斯在曼联官方网站上说:“是的，他适应得很好。我知道很多队友都能说他的语言，他的英语也说得很好。”

“所以我认为他一上场就在比赛中留下了自己的印记，在他的最近一场比赛中，在他的处子秀中，他展示了自己的实力。”

“他很棒，对我来说，如果我们能取得那种联系，尤其是在后场踢球，我想那将会很棒。”

费尔南德斯加盟曼联是为了给他们的中场增添更多的创造力。

如果他能达到人们的期望，那么在2020年，红魔将会重新回到前四名的争夺中。

索尔斯克亚的球队仍然在通过他们的联赛排名来争夺冠军联赛的资格，同时也进入了欧罗巴联赛的32强和足总杯的第五轮。

詹姆斯补充了他在老特拉福德的雄心和获得奖杯的渴望：“是的，这意味着一切。这就是为什么我在这个俱乐部，为了赢得奖杯。我们在这两个方面都有很大的机会。

“很明显，我们将在周一(对阵切尔西)进行英超联赛，然后在周四(对阵布鲁日)进行欧联杯赛，所以我们将昂首阔步地面对这两场比赛。”