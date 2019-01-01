期待重逢也期待取分 丹苏忆巴萨既甜蜜又苦涩

本周六，塞尔塔球星将重返此前效力了两年半的诺坎普，他向够力足球回忆了自己那段既甜蜜又痛苦的时光。

2016年夏天，丹尼斯-苏亚雷斯从比利亚雷亚尔转会来到加泰俱乐部。虽然迎来了一个不错的开局，但苏亚雷斯并没能为自己在巴萨中场确定一个常规位置。今年冬窗，他被租借到阿森纳效力半个赛季。最终，与巴萨渐行渐远的苏亚雷斯，在7月回到了自己16岁上演职业生涯首秀的塞尔塔俱乐部。

本周六，塞尔塔将做客诺坎普与巴萨进行本轮的西甲较量。这也将是苏亚雷斯转会之后第一次回到诺坎普。他在接受够力足球专访时，阐述了自己与西甲卫冕冠军以及球队队长梅西之间的复杂情感。

“这不仅仅是一场比赛，重新回到巴萨，和我的前队友们对决，这对我来说非常特别，。”

“但我们必须去到那里去争取胜利，就像我们之前所做的那样，即使结果不能尽如人意，我们会去巴塞罗那，我们需要3分，我们会尽全力赢下比赛。”

“我该怎么来描述我在巴萨的时光呢？或许是既甜蜜又苦涩吧。我在那里有很棒的时光，但也有很糟的。”

“我从那里带走了效力世界顶级俱乐部的经验，我跟随巴萨赢得过不止一个冠军，我也进入过世界上最强大的一套首发阵容。我所处的时代，有足球史上最杰出的球员伊涅斯塔站在我的位置上。”

“这并不容易，但那都已经是过去式了。”

对于周六的苏亚雷斯而言，梅西无疑是对手阵中最具威胁的球员之一，他十分清楚这位阿根廷与巴萨队长是多么优秀。

“每天他都能带来一些新的东西，每天他都会给你送上惊喜，无论你在看什么比赛。”

“我们必须打出一场精彩的比赛，这是我们唯一能做的。希望不会是他们的进球幸运日。我真的认为我们可以取得成绩，塞尔塔在过去数年都做到了。”

“我非常敬重巴萨，如果我能打入进球我肯定很开心，但我不会纵情庆祝，因为那没有任何意义。”

虽然苏亚雷斯相信目前排名第18位的塞尔塔需要从诺坎普带走分数，但巴尔韦德的球队同样不容有失。领跑积分榜的巴萨仅仅是在净胜球上领先排名第二三位的皇马和皇家社会。