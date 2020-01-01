期待超级球星：梅西C罗可以加盟小贝的迈阿密

明尼苏达联队的教练在谈到他们的吸引力时认为，佛罗里达的一支新球队对任何球员都有吸引力。

明尼苏达联队主教练阿德里安·希思表示，梅西和C罗都有可能加盟美国职业足球大联盟的迈阿密国际球队。

据说，在佛罗里达州的招募雷达上，各路大名鼎鼎的人物都很显眼。

其他球队

到目前为止，还没有签署正式的协议，但目前在欧洲舞台上出现的几位重量级人物吸引了美国人的艳羡目光。

曼联和皇马的传奇球星贝克汉姆迫切希望引进一名超级巨星，以提升球队在美国的知名度。

梅西和罗纳尔多已经被与这样的转会联系在了一起。

希思看到了转会迈阿密的吸引力，他也承认，两名在过去十多年里一直相互竞争的球员，有一天可能会站在同一边。

希思在接受《镜报》采访时表示：“这对美国足球来说是不可思议的，如果有谁能在全球范围内实现这个梦想，那一定是贝克汉姆。”

“这可能还不会发生，但我可以看到罗纳尔多跟随伊布、鲁尼、杰拉德和兰帕德的脚步来到美国足球大联盟踢球。”

“对于罗纳尔多和梅西来说，如果他们来到美国职业足球大联盟，两个明显的目的地将是洛杉矶和迈阿密。

“而且，鉴于他与球员的关系以及贝克汉姆和他的支持者们的计划，我真的只能看到他们去到迈阿密。”

希思相信，包括许多英超球员在内的其他有实力的球员也会密切关注迈阿密的赛事，以及贝克汉姆正在筹备的项目。

他补充道：“我相信美国职业足球大联盟有潜力成为世界顶级联赛之一。”

“在过去，这里是顶级明星结束职业生涯的地方，但我认为这种情况会改变。”

“贝克汉姆和迈阿密队的到来将有助于加快这种心态的转变。”

国际迈阿密将于3月1日在美国职业足球大联盟首秀，届时他们将与洛杉矶FC对阵。