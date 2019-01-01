期待证明自己 阿卡赛尔：巴萨有些人对我不好
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在与他的前东家重聚的欧冠小组赛前，帕科·阿卡塞尔指责在巴塞罗那有几名球员对他很不好。
西班牙国脚上赛季初以租借的形式离开巴萨加盟多特蒙德，并在今年2月完成了永久转会。
阿尔卡塞很快在德国证明了自己的实力，在他的第一个德甲联赛中打入18球，并在本赛季的各项赛事中打进了7球。
这种状态给了这名前锋一个机会——能向巴萨周二造访德国时对他表示怀疑的人证明这一点。
当被问及是否会庆祝进球时，阿尔卡塞说：“到时候我才会决定。”
“我尊重那里的许多人。很多人表现得很好，但也有很多人表现得很差。我的队友和球迷对我很好。”
“就像在任何工作中一样，如果人们信任你，你就会竭尽全力，如果他们不信任你，你就不会付出。”
“对我来说，看到这些信任的迹象非常重要，但最终很多人没有表现出来。”
阿卡塞尔在巴萨的两个赛季里出场37次，其中23次是替补。
这名前瓦伦西亚前锋通常作为路易斯·苏亚雷斯的替补上场。
当被问及梅西在诺坎普的影响力时，阿卡赛尔说：“很明显，这样的球员对球队和俱乐部都很重要。”
“你总是要征求他的意见，听他的。”
“希望他下周末能上场，对阵格拉纳达，而不是我们！”
这位西班牙国脚在周六多特蒙德4:0战胜勒沃库森的比赛中首开纪录，在本赛季德甲射手榜上，这位前锋目前仅落后拜仁慕尼黑的罗伯特·莱万多夫斯基两球。
与此同时，巴塞罗那5-2击败瓦伦西亚，为欧冠F组的比赛热身。16岁的安苏·法蒂在第二分钟打破平衡后，苏亚雷斯随后完成了梅开二度。
巴尔韦德的球队在前四场比赛中仅取得两场胜利，目前在联赛中排名第四。多特蒙德在德甲联赛中排名第二，在四场比赛中三胜一负。