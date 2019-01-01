期待证明自己 阿卡赛尔：巴萨有些人对我不好

多特蒙德前锋认为他在加泰罗尼亚俱乐部的两个赛季没有得到足够的信任。

在与他的前东家重聚的欧冠小组赛前，帕科·阿卡塞尔指责在巴塞罗那有几名球员对他很不好。

西班牙国脚上赛季初以租借的形式离开巴萨加盟多特蒙德，并在今年2月完成了永久转会。

阿尔卡塞很快在德国证明了自己的实力，在他的第一个德甲联赛中打入18球，并在本赛季的各项赛事中打进了7球。

这种状态给了这名前锋一个机会——能向巴萨周二造访德国时对他表示怀疑的人证明这一点。

当被问及是否会庆祝进球时，阿尔卡塞说：“到时候我才会决定。”

“我尊重那里的许多人。很多人表现得很好，但也有很多人表现得很差。我的队友和球迷对我很好。”

“就像在任何工作中一样，如果人们信任你，你就会竭尽全力，如果他们不信任你，你就不会付出。”

“对我来说，看到这些信任的迹象非常重要，但最终很多人没有表现出来。”

阿卡塞尔在巴萨的两个赛季里出场37次，其中23次是替补。

这名前瓦伦西亚前锋通常作为路易斯·苏亚雷斯的替补上场。

当被问及梅西在诺坎普的影响力时，阿卡赛尔说：“很明显，这样的球员对球队和俱乐部都很重要。”

“你总是要征求他的意见，听他的。”

“希望他下周末能上场，对阵格拉纳达，而不是我们！”

这位西班牙国脚在周六多特蒙德4:0战胜勒沃库森的比赛中首开纪录，在本赛季德甲射手榜上，这位前锋目前仅落后拜仁慕尼黑的罗伯特·莱万多夫斯基两球。

与此同时，巴塞罗那5-2击败瓦伦西亚，为欧冠F组的比赛热身。16岁的安苏·法蒂在第二分钟打破平衡后，苏亚雷斯随后完成了梅开二度。

巴尔韦德的球队在前四场比赛中仅取得两场胜利，目前在联赛中排名第四。多特蒙德在德甲联赛中排名第二，在四场比赛中三胜一负。