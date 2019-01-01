期待继续进步 索肖：曼联想要和利物浦一样出色

在执教一年后，曼联所处的位置并不是索尔斯克亚所希望的那样。

索尔斯克亚在承认他的曼联还没有达到他希望的水平后，用羡慕的眼光看着利物浦。

索尔斯克亚已经在这个位置上呆了一年多，最初只是个临时教练，他的不稳定的球队将以排名第八的成绩进入圣诞节假期。

他们落后第四名的切尔西7分，与榜首和死敌利物浦相差24分。

默西塞德人在过去的七个月里获得了欧洲冠军和世俱杯冠军，他们似乎已经准备好结束29年的国内霸主的等待。

对于老特拉福德的忠实球迷来说，这可能不是件容易的事，但是尤尔根·克洛普的球员现在是英格兰足球的领军人物。同时，索尔斯克亚承认他在曼联的头12个月没有达到他的期望。

他说:“赛季已经过半了。我们知道这个赛季将会是一个起伏不定的赛季，这个赛季将会被用来寻找下赛季的球队和阵容。

“但我希望，如果我们能通过取得更多成果来加快这一进程，我希望我们能更稳定，更有经验，并从这些挫折中吸取教训。”

“目前，我们比我希望的落后了一点。”

当被问及他想要改进的地方时，他补充道:“我们想成为一支可以去控制和击败对手的球队。”

“利物浦花了几年时间才走到这一步，我们需要继续努力，因为这是我们想要达到的目标。”

“是的，我们擅长反击，是的，我们有速度，有快速的球员，我们应该一直保持这样，因为这是我们的过渡阶段。现在我们需要在与较低排名的球队交手时需要有更好的表现。”

“我们创造了大量的机会（对阵沃特福德比赛的尾声阶段）,但每次我们失去它后，对手就会有一个反击。所以我们需要锁定那些机会，并在面对反击的时候做得更好——这就是团队需要去学习和成长的地方。我相信，我们会看到一个比这个赛季更多的进步，希望是在明年。”

曼联将在节礼日的老特拉福德迎战纽卡斯尔，索尔斯克亚呼吁大家要有耐心来对付这支可能会踢得很紧的球队。

他表示:“要把他们逐一击溃将会很难。”

“我希望我们能得到比较平衡的控球权。当我们输掉比赛时，我们有超过70%的胜率，这让我们很失望。”

“今年球队的一个好的方面是我们在糟糕的结果后做出了反应。我们没有像我们希望的那样保持稳定，但是我们从来没有像上个赛季末那样有过连续的低迷表现，所以球队肯定会有反应。”

“这是一个简单的球队谈话，公平地说，得到反应，表现出反应，让球迷站在你这边，这是没有问题的，因为我们的球迷总是站在我们这边，当我们需要他们的时候。但那必须是靠我们的表现而迎来的。我相信你会看到现场的反应。”