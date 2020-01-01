期待洛塞尔索英超放光：3000万会是一笔好买卖

前托特纳姆边锋也期待着在一月份签下的贝尔温能在北伦敦令人印象深刻的开始后再接再厉。

克里斯·沃德尔说，3000万英镑(3900万美元)的阿根廷中场吉奥瓦尼·洛·塞尔索可能会成为热刺的“好买卖”，这位阿根廷中场有望在英格兰足球中茁壮成长。

这名南美球员在2019年夏天从皇家贝蒂斯队租借到北伦敦后，由于身体状况不佳和位置竞争无法在北伦敦立即发挥作用。

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然而，教练席的改变对他有利，穆里尼奥发现了23岁的波切蒂诺身上的闪光点。

令人印象深刻的进展导致了俱乐部对洛·塞尔索的永久转会选择，这名高水平的球员现在与俱乐部签订了一份长期合同。

沃德尔希望托特纳姆的新球员能有大的作为，一月份签下的另一名球员贝尔温已经给出了初步的承诺。

前热刺边锋说:“尽管我认为在热刺的处子秀中能够带来更大改变的球员是吉奥瓦尼·洛·塞尔索，但史蒂文·伯格维恩在热刺的表现再好不过了。”

“这名阿根廷球星只有23岁，当他第一次来到热刺时，他很挣扎地让自己给人留下深刻的印象。”

“但在我看来，当他知道克里斯蒂安·埃里克森即将离开时，他就认为这是他的机会，他成功了。”

“他很饥渴，信心十足，看上去像个真正的球员，而18个月后，热刺可能会认为他以3000万英镑的身价绝对便宜。”

“贝尔温需要为他的比赛增加稳定性。你看着他，你会发现他是一个很会持球的球员，能传球、能过人、能进球。所以你马上就会想为什么他之前没有被大俱乐部收购。”

“我的感觉是他会渐渐淡出比赛，这可能会让球迷失望。但是如果他能保持住自己的胃口，并且在欧洲杯之前在荷兰队中有一席之地，他肯定会努力的，那么他将会是一个热门。”

沃德尔还认为，哈里·凯恩的不幸受伤可能不会像许多人最初担心的那样严重地打击托特纳姆热刺的计划，而英格兰将在2020年欧洲杯上获得一名新的队长。

这位前三狮军团的球星补充道:“我认为哈里-凯恩的受伤对英格兰来说是塞翁失马，我也不认为这是对穆里尼奥的阻碍。”

“凯恩上次参加比赛是在元旦，如果你相信穆里尼奥的话，他很有可能在5月之前不会再出现。”

“从托特纳姆热刺的角度来看，这听起来像是一场噩梦——尽管有趣的是，即使没有他，他们在英超联赛也来到了第五的位置，并且依然在竞争足总杯。”

“从英格兰的角度来看，进入2020年欧洲杯，我们很可能会得到一个完全健康，完全恢复的哈里·凯恩来带领我们的队伍，这将是一个美妙的消息。”

“很明显，加雷斯·索斯盖特将会与热刺和凯恩进行相当频繁的对话，他显然希望他的队长能在赛季结束前踢上一两场比赛。”

“但是即使凯恩在6月份的比赛中状态只有80%到90%的恢复，索斯盖特也会带他去欧洲杯，因为即使作为替补，他也是比赛的赢家。”