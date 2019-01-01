期待更多引援 麦克托米内准备好张开双臂欢迎

丹尼尔-詹姆斯是索尔斯克亚目前唯一确认的新加入球员，但是这位中场球员希望看到更多的新面孔。

红魔在新赛季之前还在继续他们的重建工作，曼联的斯科特·麦克托米内很高兴有机会在老特拉福德和新面孔们一起证明自己。

曼联在2018-19赛季的表现平平，无缘前四名和冠军联赛，这让人担心，如果没有巨额投资，这支豪门将在英超联赛中继续一无所获。

但到目前为止，招募工作主要集中在年轻的本土人才上，斯旺西的丹尼尔•詹姆斯(Daniel James)和有望在未来几天加盟的水晶宫的亚伦•万-比斯萨卡(Aaron Wan-Bissaka)。

与此同时，安德·埃雷拉和安东尼奥·瓦伦西亚都是在今夏离开老特拉福德的最引人注目的球员，尽管转会传闻继续围绕着保罗·博格巴，据报道皇马和尤文图斯都对他感兴趣。

无论谁决定加入索尔斯克亚的阵容，麦克托米内都保证他们会受到俱乐部的欢迎。

“当谈到季前赛的时候，这是一个适合主教练的赛季的开始。”他解释道。

“如果再有几笔引援的话，这将会成为一个很好的团队，，我们将准备好迎接他们的到来，并张开双臂欢迎他们。”

“(曼联的季前赛计划)对去年来到这里的年轻球员很有好处，他们今年还会再来，来感受一下到底发生了什么——球员们如何准备比赛，他们做了什么，我们有什么比赛安排等等。”

“这可能是它们发展的关键时期。这只是帮助他们了解小伙子们，也让他们看到你在球场上的表现。

“这是最重要的事情之一——他们必须在球场上信任你，对你有信心。这是一次宝贵的经历。”

曼联将前往澳大利亚、新加坡、中国、挪威和威尔士进行季前准备，分别在珀斯的奥普图斯体育场迎战珀斯荣誉队和利兹联队，然后在2019年国际冠军杯上迎战国际米兰、托特纳姆热刺和米兰。