期待已久 阿扎尔对皇马首球很满意

这位边锋很高兴在周三对阵萨尔斯堡的友谊赛中为西班牙豪门打进了他的第一个进球。

皇家马德里球星埃登·阿扎尔“非常高兴”在西甲豪门1-0战胜萨尔茨堡的友谊赛中为球队打开了他的进球帐户。

阿扎尔在对萨尔茨堡的季前赛中表现出了不同，他在周三的比赛中以出色的表现打入了他在皇家马德里的第一个进球。

阿扎尔以1亿欧元(合9100万英镑/ 1.11亿美元)的价格从切尔西转会而来，他以一记惊人的射门攻破了门将西坎·斯坦科维奇的球门。

“当你在场上的时候，你想要赢得比赛，作为一名前锋，你想要进球。”阿扎尔说：“在过去的五场比赛中，我一直在等待这个时刻，今天我做到了。我很高兴。现在仍然是季前赛，但我认为我们现在有了更多的能量。离我们的第一场比赛还有10天，所以我们必须集中精力继续努力。我们的目标是为下周做好准备，我们等不及要开始西甲联赛了，所以我们正在努力训练和提高。”

阿扎尔的到来为皇马带来了一个繁忙的休赛期，他们试图通过引进卢卡·约维奇、埃德尔·米利唐、罗德里戈、费兰·门迪来改变球队。

来自波尔图的巴西后卫米利唐在对阵萨尔茨堡的比赛中首次代表皇马出场。这位21岁的球员在中场休息前与队长塞尔吉奥·拉莫斯和瓦拉内一起出现在三后卫中。

“为世界上最好的俱乐部踢第一场比赛是一种特别的感觉。”他说：“我很高兴，但我还有很多要学。为皇家马德里踢球是我从小的梦想。感谢上帝，我有机会来到这里，我很享受这个机会。我希望我能在这件球衣上有一个美好的职业生涯。和世界上最好的中后卫和边后卫在一起是一种不可思议的感觉。我希望我能帮助球队，因为他们都是很棒的球员。我按照教练的要求去做了，我希望事情能继续这样下去。”

皇家马德里将在周日的友谊赛中迎战罗马，然后在8月17日客场迎战塞尔塔。