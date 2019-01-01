期待对手及时付出 罗伊斯：想要接受梅西的挑战

这位阿根廷前锋最近一直在养伤，但他已经进入了红蓝军团的阵容，并有可能参加周中的欧冠比赛。

梅西入选了巴萨周二与多特蒙德的欧冠比赛的大名单，路易斯希望这位前锋能够及时伤愈复出。

多特蒙德在F组首场比赛中将主场迎战西甲冠军巴萨，梅西有望在本赛季首次亮相。

这位阿根廷超级球星因为小腿受伤错过了巴萨在西甲的四场首发比赛，但是他已经被纳入了巴尔韦德的阵容，尽管教练在周五表示这位32岁的球员可能无法及时做好准备。

梅西能否首发还有待观察，不过多特蒙德队队长罗伊斯希望这位身材矮小的巴萨当家球星能够在出场，因为德甲球队想要检验自己能否在欧洲赛场上发挥出最好的水平。

“我们想让梅西上场，但我们不能影响明天的比赛。”德国国脚罗伊斯在周一的新闻发布会上说。

“我们不想过多谈论对手。每个人都知道他是最好的，但是我们在主场比赛，想要赢。

“一场艰难的比赛等待着我们。我们必须小心，我们将会在比赛中遭受很多痛苦。我们必须勇敢地踢好比赛，勇往直前，然后希望进球。”

帕科·阿卡塞尔可能是多特蒙德的关键人物，这名西班牙前锋将第一次面对他的前东家。

阿卡塞尔在诺坎普度过了两个赛季，在从西甲俱乐部瓦伦西亚转会过去之后，他一直挣扎着争取一个固定的位置。

这名26岁的球员在多特蒙德度过了一个美妙的处子赛季，在26场比赛中打入18粒德甲进球，本赛季在联赛中出场4次攻入5球。

罗伊斯看好这名前锋——他指责巴萨的“很多人”在他在加泰罗尼亚的那段时间里对他很不好——来对抗他的前雇主。

“我和他谈过几次。他很冷静。当然，他很期待，因为他在那里度过了美好的几年，即使他没有太多的比赛时间。”

“我希望他能在比赛中帮助我们。他是一个重要的球员。他在场上踢得很聪明，他知道下一个人在哪里。”

“他是一个冷酷的得分手，不需要太多的机会，他的数据非常出色。但即使对他来说，也有改进的空间，就像对任何球员一样。”