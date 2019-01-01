期待再创佳绩 滕哈格与阿贾克斯续约三年

这位49岁的教练带领球队打进国内双冠王，并在执教荷甲的第一年就打入了欧冠半决赛。

阿贾克斯主教练滕哈格带领球队上赛季在国内和欧洲大陆的表现后，得到了一份为期三年的新合同，俱乐部宣布。

这位49岁的教练在去年1月上任，在执教的第一个完整赛季里，他带领球队获得了荷甲冠军和荷兰杯冠军，并带领球队进入了欧冠半决赛。

荷兰人曾被认为是接替萨里成为切尔西主帅的有力竞争者，现在他将在荷甲俱乐部呆到2022年，因为他们希望在2019-20赛季之前继续他们的出色表现。

在阿贾克斯的官方网站上，滕哈格说他很高兴能够延长他在俱乐部的时间，并期待着能达到新的高度。

“我很高兴，”他说。“我们度过了美妙的一年，现在想要在此基础上更进一步，帮助俱乐部向前迈进。到目前为止，我们所取得的成果是惊人的。”

“重复这样的成功将像地狱一般。但我们将再次设定目标，再次追求结果。在俱乐部各个层次的合作都非常愉快。”

“这种足球的风格不仅适合阿贾克斯，也适合我。我也非常感谢与公众的互动。”

足球总监马克·奥维马斯也表示，他很高兴能在可预见的未来得到滕哈格继续带队，并补充说：“我们满怀信心地期待着未来的几年。”

“我认为这对阿贾克斯来说是件好事，在经历了一个如此成功的赛季之后，阿贾克斯的主教练还会在这里。我们想继续建设球队。”

“这并不容易，因为一些关键球员肯定会离开，但我们希望能抓住机会。埃里克必须再次把它变成一个团队。”

滕哈格最初在“前进之鹰”开始他的管理生涯，之后转到德国执教拜仁慕尼黑二队。

后来他回到自己的祖国，领导乌德勒支两年半，然后来到阿贾克斯接替马塞尔·凯泽。