朗格莱阿尔巴建功 巴塞罗那主场2比1击退皇家社会

在西甲第33轮一场比赛中，巴塞罗那以2比1击败皇家社会，距离本赛季的西甲冠军已经越来越近。

北京时间4月21日凌晨2:45，本赛季西甲第33轮的一场比赛由巴塞罗那在主场迎战皇家社会。赛前巴塞罗那排名西甲榜首，而皇家社会排名第十。上半场朗格莱为巴萨先开纪录。下半场胡安米一度为皇家社会扳平，阿尔巴为巴萨再度取得领先。巴萨在击败皇家社会后距离成功卫冕西甲冠军已是咫尺之遥，而皇家社会则继续位居中游。

第10分钟，梅西的任意球射门被人墙挡出。

第15分钟，梅里诺故意阻挡梅西，领到一张黄牌。

第27分钟，梅西的任意球再度射门，这次稍微打高。

第28分钟，苏亚雷斯连续晃动后小角度射门，球被皇家社会球员挡出底线。

第27分钟，苏索在右路传中，博里尼抢点头球攻门顶高。

第31分钟，梅西连续过人后与苏亚雷斯作出撞墙配合，鲁利在梅西形成单刀前出击化解险情。 ​​​​

第36分钟，胡安米单对单面对特尔施特根射门，后者用脚将球挡出，威廉·若泽的补射高出横梁。

第38分钟，梅西禁区外内切远射，鲁利将球稳稳抱住。

第42分钟，梅西右路传中，拉基蒂奇横敲，苏亚雷斯右脚劲射，鲁利倒地将球扑出。

第45分钟，登贝莱开出角球，准确找到禁区内的朗格莱，朗格莱跃起将球顶进球门，鲁利鞭长莫及！巴塞罗那取得领先！

上半场补时1分钟后裁判吹响了半场结束的哨声，巴塞罗那暂时在主场1比0领先皇家社会。

第52分钟，帕尔多在25码外的远射直奔死角，特尔施特根飞身将球扑出。

第54分钟，皇家社会用圣加里换下受伤的祖比迪亚。

第56分钟，巴塞罗那用阿图尔换下布斯克茨。

第58分钟，登贝莱在禁区左侧起右脚射出弧线球，球在后门柱仅仅偏出。

第62分钟，梅里诺直塞禁区，心领神会的胡安米从后插上铲射，球越过特尔施特根后滚进球门！1比1！皇家社会扳平比分！

第64分钟，梅西送出直塞，从后插上的阿尔巴在禁区内扣过防守球员后内切用右脚射门，球直奔死角而入！2比1！巴塞罗那再度领先！

第72分钟，巴塞罗那用库蒂尼奥换下登贝莱。

第79分钟，拉基蒂奇在反击中小角度抽射击中边网。

第81分钟，梅西任意球传中，比达尔后点垫射打高。

第87分钟，皇家社会用桑德罗·拉米雷斯和巴雷内克斯亚换下迭戈·略伦特和胡安米。

第89分钟，阿尔巴下底回传，库蒂尼奥转身射门，球打在防守球员身上偏出底线。

第90分钟，巴塞罗那用罗贝托换下比达尔。

补时4分钟后，裁判吹响比赛结束的哨声。巴塞罗那在主场以2比1击败皇家社会。

双方阵容

巴塞罗那首发：特尔施特根、塞梅多、皮克、朗格莱、阿尔巴、比达尔、拉基蒂奇、阿图尔、梅西（C）、苏亚雷斯、登贝莱

替补：西莱森、阿莱尼亚、马尔科姆、乌姆蒂蒂、库蒂尼奥、罗贝托、布斯克茨

皇家社会首发：鲁利、萨尔杜亚、埃鲁斯通多、迭戈·略伦特、穆尼奥斯、梅里诺、祖比迪亚、帕尔多、奥亚萨瓦尔、威廉·若泽、胡安米

替补：莫亚、巴乌蒂斯塔、格罗萨贝尔、圣加里、桑德罗·拉米雷斯、劳尔·纳瓦斯、巴雷内克斯亚