朗格莱：格里兹曼在巴萨很开心 他为球队牺牲自己

法国前锋在诺坎普安顿下来是需要时间的，但是他的情况已经得到好转。

安托万·格里兹曼在巴塞罗那不得不适应一种不同的踢球方式，但他的队友克莱门特·朗格莱表示，格里兹曼在巴塞罗那并没有感到不愉快。

格里兹曼今夏从马德里竞技转会而来，自从来到诺坎普后，他一直难以找到最佳状态。

这位28岁的球员在西甲出场7次，进了3个球，但他发现很难从巴尔韦德进攻体系的左路影响比赛。

在周日对阵塞维利亚的比赛中，他被放在了替补席上，而他的同胞登贝莱则攻入一球。

还有人担心格里兹曼不适合和俱乐部队长梅西一起踢球，这主要是在法国前锋在新闻发布会上承认两人不常说话之后。

然而，朗格莱坚持认为没有理由担心格里兹曼在俱乐部的位置。

“没有。我每天都和他在一起，我可以告诉你他在巴塞罗那过得很开心。他是个乐观的人，总是面带微笑。当他来到法国队时，这个事实并没有改变。他喜欢开玩笑，你知道的。无论是在巴塞罗那还是在法国队，他都没有改变。他是一个刚刚加盟的球员，巴塞罗那和其他俱乐部不同，他们踢的是不同的比赛，和马竞踢的是不同的比赛。”他已经进了三个球，我认为他是俱乐部第二好的射手，尽管这只是赛季的开始。它仍然是非常积极的。他为球队付出了很多。他曾经在马竞踢二前锋，现在他在边路踢球。他在每场比赛中都用他的天赋和防守给了我们很多帮助。他为这个队牺牲了自己。我不认为有‘安托万·格里兹曼个案’，你可以试着让我说。”

梅西在对塞维利亚的比赛中踢进了他本赛季的第一个球，他在赛季早期因为小腿受伤而缺席了大部分比赛。

朗格莱说，这位阿根廷球星仍然在训练中给他上了几堂课，在训练中，他给他的防守队友们带来了煎熬。

“他是一个非凡的球员。我们很高兴能在巴塞罗那拥有他。”朗格莱说：“他改变了很多。当我们在训练时，我们设定了节奏。里奥经常扮演王牌。他在他的位置保护球的方式是非常聪明的。很难偷到球。你必须提前做好准备。我们每天都很痛苦，但我们很高兴他每个周末都和我们在一起。这是主要的事情。”

巴萨本赛季最大的亮点之一是16岁的安苏·法蒂的突破，他在5次联赛中打进2球，并以他的表现吸引了西班牙人的注意。

“安苏很有天赋。他跟很多国脚级球员在更衣室里，他的位置上也有很多优秀的球员。他利用了一些球员缺阵的机会。他踢得很好。考虑到他的年龄来适应比赛和训练的节奏，他有一些小问题，但是他得到了很好的照顾。他非常职业。真是个惊喜。我认为他不仅是未来的好球员，也是现在的好球员，因为他有很多特质。”