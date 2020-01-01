朗格莱：停赛休息好坏参半 梅西已为复出首战做好准备

这位法国后卫相信，这位六次获得金球奖的得主能够带领巴萨在国内和欧洲赛场上冲锋在前。

朗格莱特表示，梅西已经准备好帮助巴萨赢得西甲冠军和欧冠冠军。

在新型冠状病毒疫情导致联赛停摆三个月之后，塞蒂恩的球队正在为2019-20赛季复赛的首场比赛积极进行备战。

截至目前，巴萨在西甲积分榜上以2分的优势领先死敌皇马，并积极朝着三冠王而努力。

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西班牙领头羊目前仍然有机会去拿到2015年以来的第一座欧冠冠军奖杯，欧足联正在制定计划，以确保这项欧洲最受瞩目的赛事能够在今夏完成。

上个月，梅西和他的队友们在经历了一段令人沮丧的自我隔离期后回到了巴萨的训练场，不过朗格莱表示，这位阿根廷巨星从这段时间的休息期中得到了巨大的好处，并非常渴望回到球场上参加6月13日与马洛卡的回归首战。

这位巴塞罗纳后卫在接受《世界体育报》采访时谈到了梅西的状况：“他已经为即将到来的一切做好了准备。”

“对于像梅西、安托万·格里兹曼、塞尔吉奥·布斯克茨这样的球员来说，停赛可能是件好事，他们从没停下脚步，一直在踢球，也经常要代表国家队踢比赛，还要经常去客场，而现在，他们终于得到了休息的机会。”

“在经历了之前的小问题之后，梅西在周一参加了球队的合练，和以往一样，他在训练中的表现非常棒，我想他对即将重启的西甲联赛已经做好了准备。”

朗格莱还谈到了陷入长期伤病中的苏亚雷斯，这位乌拉圭神锋目前已基本恢复。

他表示:“路易斯·苏亚雷斯得到了恢复时间，从目前他在训练中的表现来看，他现在的状态很好，并且在持球方面也很舒适，他会给我们带来很大帮助。”

“我们必须竭尽全力去争夺西甲和欧冠冠军奖杯，我们希望继续为欧冠冠军而努力。我认为球队的状况很棒，这是一个特殊的赛季，但我们依旧会竭尽全力去赢得这两座冠军奖杯。”

除此之外，这位24岁的法国应该还回应了自己的国家队、俱乐部双重队友登贝莱的健康状况进行了回应，他认为这位边锋的恢复情况比较积极。

“我们不知道他是否能在赛季结束前回到赛场，但他目前正在努力尽快回归。我们希望他能尽快回到赛场，因为他的踢球方式对我们很有帮助，这和我们现在的风格很不一样。”

朗格莱补充表示，他希望能在塞蒂恩手下占据一个稳定的位置，并渴望在未来几年继续为巴萨赢得奖杯：“我将继续为每场比赛而努力。”

“我认为在我踢过的比赛中，我已经表现得不错了。我的工作就是给教练制造选择首发十一人的麻烦，这样当他在晚上想到球队的时候，就必须去做出艰难的决定。”

“我在这里过得很舒服，也很高兴能来到这里。我想继续踢球，赢得奖杯。我在这里已经度过了很好的两个赛季，我想继续这样下去，不过这一切不仅仅取决于我。”