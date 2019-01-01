朗格莱：两次接触都不是点球 应当尊重VAR的决定

这名中后卫和拉基蒂奇一起面对了红蓝军团的老对手们。

克莱门特·朗格莱呼吁尊重两次有争议的裁定，因为皇马在周三的零进球国家德比中对VAR表示不满。

幸运的是，巴塞罗那后卫在诺坎普比赛中的上半场很幸运没有因为抬脚过高踢到拉斐尔·瓦拉内的大腿而被。

裁判亚历桑德罗·何塞·埃尔南德斯·埃尔南德斯允许比赛继续进行，并在之后又再次决定不处罚另一次针对瓦拉内的明显的侵犯行为。

由于视屏官员选择不干预，这两起事件都没有在场边监视器上被重放。

在队长塞尔吉奥·拉莫斯批评技术手段未能纠正他认为“相当明显”的犯规之后，马德里在其网站上发表声明，呼吁关注“两个有争议的时刻”。

“法国人本可以在上半场拿到两个点球，但赫尔南德斯一个也没给。”皇马写道。

“第17分钟，瓦拉内在争顶角球的时候被朗格莱踢到了大腿肌肉，但无论是裁判还是VAR都不认为这是一个点球。”

“两分钟后，在另一个角球之后，中后卫拉基蒂奇拉拽了他的球衣，他最终倒在了罚球区的地上。”

“然而，再一次，无论是裁判还是VAR系统都没有给到点球判罚。”

与此同时，朗格莱不同意首都俱乐部的观点，并认为这些决定应该得到尊重。

“对我来说，这不是点球。”当被问及他对法国后卫瓦拉内的犯规时，他告诉Movistar。

“我想用我的头把球顶出来，然后让我在移动的时候获取一些力量。我用我的身体和腿来做这件事，不幸的是我碰到了拉斐尔的腿。”

“我是后卫，我知道我要去解围。我不是一个喜欢踢人的球员。但如果有人认为这是一个点球，那就要看VAR。VAR做出了决定，也就必须得到尊重。”

马德里边锋加雷斯·贝尔在对阵费兰·门迪时打入一粒进球但由于越位在先被判无效，双方都没有取得胜机。

阿尔巴浪费了巴萨的一个很好的机会，而梅西的一次射门被扑出了界。

“我们有很明显的得分机会，”朗格莱说。“梅西两次，苏亚雷斯一次。我们有一种苦乐参半的感觉。”

“皇马是一支有实力的球队，但当他们来到这里，他们更多的是来防守。”