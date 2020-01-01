朗格莱不会成为劳塔罗交易筹码 他是巴萨非卖品

有消息称这位中后卫可能会被国米交易，但是西甲豪门并没有将法国人交易出去的计划。

根据一位与巴萨关系密切的消息人士向够力足球透露的最新消息，巴萨并不打算将克莱门特·朗格莱加入到劳塔罗·马丁内斯的交易中，此前媒体的报道均没有任何实质性内容。

此前《世界体育报》曾表示巴萨愿意将朗格莱当做交易筹码，以将劳塔罗·马丁内斯从梅阿查球场带至诺坎普，不过事实并非如此，该消息人士已经向我们证实了我们这一点。

根据他的说法，巴萨目前已经明确，这位在2018年签下的法国国脚目前是俱乐部的非卖品之一。

其他球队

这位24岁的球员已经成为了巴萨后防线的主力，在效力巴萨的两个赛季中，他已经为球队出场了74次。

随着乌姆蒂蒂状态的下滑和皮克的年龄渐长，朗格莱已经被认为是巴萨后防的新一代核心人物。考虑到这一点，他被视为非卖品自然也就不难理解，巴萨绝不会将其当做筹码加入到引援交易中。

不过，巴萨对另一位巴萨国脚乌姆蒂蒂持完全相反的态度，只要有合适的报价到来，他们愿意放走这位世界杯冠军成员。尽管乌姆蒂蒂曾在诺坎普取得了一系列的成绩，但在伤病的影响下，他的表现出现了显著下滑，出场顺序也有所降低。

此前乌姆蒂蒂曾与阿森纳、曼联等队传出过绯闻，而根据此前的报道，只要有球队愿意掏出3000万欧元，他们就愿意将其放走。不过这两家球队也有着其他选择，比如尤文图斯后卫达尼埃尔·鲁加尼。