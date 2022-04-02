朗尼克：曼联需要引进有饥饿感的球员 利物浦是一个很好的例子

朗尼克表示，如果曼联想要成功重建，就必须追求那些想要效力红魔的、充满饥饿感、准备好与球队一同成长和进步的球员。

顶替索尔斯克亚成为曼联临时主帅后，朗尼克的带队成绩毁誉参半，红魔将迎来又一个四大皆空的赛季。

不过，朗尼克详细说明了他的继任者将在今夏寻找什么样的球员。

这位曼联临时主帅告诉天空体育：“显然，俱乐部需要改变一些东西，需要在今夏重建一些东西。这支球队需要一些有才华而且充满饥饿感的球员，这些球员需要真心想要发展自己的职业生涯。”

“我认为球队不该专注于引进巨星，我当然不介意球队引进巨星，但对我来说，重要的是有竞争意识，充满饥饿感，并且加盟曼联不是为了大合同，而是认为这是自己职业生涯的合适一步。”

“如果这发生了，你就会看到完全不同水平的动力，这应该是球队今夏的主要目标。”

为了阐明自己的理念，朗尼克使用曼联死敌利物浦作为模范，他说道：“看看利物浦，克洛普五年半前入主球队时还处于赛季早期，他们最终排名第八，那个赛季场均拿到1.6分。”

“如果你对比当时利物浦的阵容和现在的阵容，你会发现他们几乎每个转会窗都会有顶级签约，例如范迪克、马内、萨拉赫。这证明这样的做法是可行的，但你需要球员本身的实力，俱乐部引援流程的水平，以及一个顶级主帅，才可成功。”