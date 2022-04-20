朗尼克：曼联需要大规模重建 只签四个球员不足以振兴球队

曼联临时主帅朗尼克表示，如果曼联要再次在英超联赛中取得成功，今年夏天需要进行一次彻底的改革。

德国人认为，签下四名新球员不足以重振曼联，自从弗格森爵士在2013年退休以来，红魔还没有赢得过英超冠军。

朗尼克将在本赛季结束后转为俱乐部顾问，期限两年，而阿贾克斯主帅滕哈赫预计会在今夏上任，成为曼联正式主帅。

朗尼克说道：“无论下一任主教练是谁，球员们都必须全力以赴，如果曼联在一两周或两三周后宣布滕哈赫上任，我不认为这会影响我们目前的状况。”

“但是，是的，当然，知道谁将成为新的主教练是很重要的，因为俱乐部要开始招募过程，找到最好的球员，只有当你知道谁将成为主教练，以及他想怎么踢足球的时候，招募才能进行。”

朗尼克警告曼联董事会，要再次取得成功，需要进行大规模重建。他说道："可能有几名球员——我已经向董事会说出了这些球员的名字——不受阵型、足球风格的影响，也不受新主帅的影响，他们可能会引起曼联这样的俱乐部的兴趣。”

"但总的来说，如果你看一下球队需要重建的规模，我的意思是，引进三四个新球员是不够的。我们需要更多，尤其考虑到有多少球员将随着合同的到期而离队。”

"我认为除了守门员之外，我们需要确保在各个位置改善球队的实力。要引进真正能帮助球队变得更好的球员——同样，这也关于我们需要什么样的球员，才能踢出我们想踢的足球风格？"

曼联新任主教练所面临的任务难度是巨大的，有很多球员接近合同到期，而其他球员则挣扎于证明自己的身价。

中场是一个特别令人担忧的位置，博格巴、马蒂奇、马塔和林加德都将在夏天合同期满后自由转会离开。

在前场，马夏尔、拉什福德和卡瓦尼的未来也是不确定的，而在防守方面，马奎尔、万-比萨卡、林德洛夫、特莱斯、拜利和卢克-肖的表现则一直很糟糕。