朗尼克：拉什福德想走可以走 但他没和我说他不开心

曼联主帅朗尼克不担心拉什福德的未来，他表示如果球员想在今夏离队，那么俱乐部不会强留。

据够力足球此前报道，如果继续无缘首发阵容，拉什福德会考虑他在曼联的未来，这位英格兰国脚已经来到自己职业生涯的十字路口。

朗尼克的评论只会让转会传闻愈演愈烈，这位德国教练表示他不认为拉什福德得不到足够的出场时间。

朗尼克说道：“昨天和前天我都与拉什福德谈过，所以我对此一无所知。我在职业足坛25年，我已决定不要太在意媒体说什么。拉什福德没和我说过任何事，他说他依然开心，并想为俱乐部拿出最好的表现。”

“他没有说自己不开心，对我来说这完全不值得担心。”

“我关心的是如何提高他的表现，就像提高伊兰加和桑乔等年轻球员的表现一样，确保他发挥出最佳水平。”

“我不认为他得不到足够的比赛时间，从我来到球队后，他已经踢了13、14场比赛，他首发的次数比没有首发多，我不认为这是一个问题，昨天我们谈过之后，他没有说过什么事情。”

“但再一次，现在转会窗是关闭的。即使他和他的经纪人或家人在今夏考虑离开曼联，那么他可以在今夏离开。”

“现在转会窗是关闭的，这与接下来的比赛无关。”