朗尼克：我不打算换队长 不认为曼联球员心态有问题

上周C罗在马奎尔缺阵的情况下戴上了队长袖标，但朗尼克没有计划让C罗成为曼联的正式队长。

本周C罗在接受采访时质疑了曼联队友的心态，他表示一些年轻球员并没有接受资深球员给出的建议。

C罗的这番言论导致一些曼联球迷认为俱乐部应该把队长袖标交给他，但朗尼克并不打算这么做。

朗尼克说道：“现在我不认为球队有理由换队长，因为直到目前为止马奎尔都是队长，只要他上场，他就会是队长。”

“如果他没有上场，那么其他球员就会成为队长，这可能每场比赛都不同，取决于当时上场的球员。”

被问到是否同意C罗认为球队心态需要改变的说法时，朗尼克表示：“我认为这必须发生在每一堂训练课和每一场比赛中，当然，这也是关于比赛中出现情况后发生的事情。如果事情没有按照正确的方式进行，你必须以某种方式行事，这也是为了成为榜样，不仅是像C罗这样资深的球员，年轻的球员也要做到，同样重要的还有你如何处理这些情况。”

被问到是否认为球员们缺少精英心态时，朗尼克回答：“为了谈论这个问题，我们需要讨论心态的含义，正如我所说的，到目前为止，如果我们在比赛中的某个球员没有付出最大的努力，没有投入所有的精力，那么我会解决这个问题，这一点你可以放心。”

“到目前为止，我还没有看到这种情况，但对于一些球员，他们的开局很好。例如，我们谈到了拉什福德。我认为在对阵维拉的前20分钟，他表现得很好，他火力全开，情绪饱满，但在前30分钟过后，他的情况变得糟糕，他没有发挥出前半小时的那种精力充沛的水平。”

“我们需要谈谈这个问题，我经常这样做，他需要帮助吗？他需要什么样的帮助？所以我没有看到任何球员不关心俱乐部或不想表现出最好和最高的水平。”