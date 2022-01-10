朗尼克：已和卡瓦尼谈过 他冬窗不会离队

卡瓦尼告诉朗尼克称自己不会寻求在一月份离队。

卡瓦尼与曼联的合同将在今夏到期，关于他的未来有很多揣测，消息称他想在本月推动离开俱乐部。

俱乐部的知情人否认了这些报道，称这仅仅是噪音，而朗尼克已经明确表示他希望34岁的卡瓦尼继续留在曼联。

本周，卡瓦尼与朗尼克会面谈自己的未来，他表示自己不会在一月份寻求离队。

朗尼克说道：“我和他说如果这件事能够由我决定，那么我会希望他留下，我昨天和他进行了一次谈话。他来到了我们办公室，我们谈了将近半小时，他和我说他绝对会留下，而且想留到本赛季结束。”

“不仅仅是因为我告诉他应该留下或必须留下，他是自己做出了这个决定，他和我说他会留到本赛季结束，并为球队拼尽全力，成为年轻球员们的榜样。”

“即使他没有上场，他也会尽量成为其他球员最好的榜样，对我来说这是好消息，因为如果有了卡瓦尼这种经验丰富、心态出色而且工作态度极佳的球员，我认为他真的可以成为其他球员的完美榜样。”

卡瓦尼在2020年10月加盟曼联，至今已为球队出场50次，他和曼联已经续约了一年，但目前的合同会在今夏到期。

本赛季，卡瓦尼因伤错过了很多比赛，他只在联赛中首发了4次，其中两次就在近两场比赛。

自从来到曼联后，他在各项赛事中打入19球，但本赛季只打进2球。

有消息称，卡瓦尼是曼联阵中过得不开心的球员之一，马夏尔已经明确表示想要离队，范德贝克想在一月转会，迪恩-亨德森希望获得出场机会，而林加德和迪亚洛等其他球员也需要更多出场时间。

朗尼克承认他有一群不开心的球员，但他没有和每一个球员单独谈过他们这个冬窗的机会。

朗尼克说道：“我还没有时间和每个人单独谈话，因为疫情的关系，我们不得不关闭训练基地，我们队内仍然有疫情问题。”

“球员们换衣服训练时，他们是在不同的更衣室换衣服的。但我已经和其中一部分球员谈过，我认为大多数球员知道他们改做什么，我们也和球员谈。今天训练课前我们就谈过，谈他们的任务和各自在攻防两端的工作。”

“我认为球员们知道他们需要做什么，但正如我说的，只有10名球员可以上场加上3名替补球员，现在依然会有很多球员无法得到他们想要的出场时间。”