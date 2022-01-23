朗尼克：不认为C罗发脾气是在挑战我的权威 他只是不喜欢被换下

曼联主帅朗尼克表示C罗未来可能会成为一名主教练，并称C罗有一天会理解为什么像他这种级别的球星在某些情况下也会被替换下场。

在此前曼联战胜布伦特福德的比赛中，C罗在下半场被换下后明显感到沮丧。但朗尼克认为C罗的反应并不是针对自己，而是情难自控。

朗尼克说道：“我完全不觉得他在挑战我的权威，他也许只是表现得太情绪化了，他不喜欢被换下，但正如我说的，这不是第一次了。”

“我认为如果你看一下弗格森爵士将他换下的时候，或者萨里将他换下的时候，无论哪位教练，C罗的反应都差不多是这样，这表明他的反应与教练是谁无关，这是关于他自己的野心，和对留在场上的渴望。”

“我认为未来C罗也会成为一名主教练，或许在未来几年，如果他再踢五年，那么或许是十年后。那时候他自己也会有同样的经历，我不怪他，但是无论怎么样，对任何主帅来说，不要太情绪化都比较好。”

“另外，在镜头前出现这样的情况，我认为对任何人都没有好处，对他不好，对他的队友也不好。最终，这是一场激动人心的比赛，球员充满情绪，我一点也没有觉得被冒犯。”