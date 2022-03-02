“朗尼克知道青年队的潜力”——伊兰加的崛起激励着新一代曼联小将

周二晚上，当曼联U19在莱尔体育村出场时，他们会把冠军放在心上。

球队将在青年欧冠16强对阵多特蒙德，由于曼联U19上周也进入了青年足总杯的半决赛，他们确实有希望在本赛季获得至少一座冠军。

然而，在球队名单上缺少的一个名字，将为球队带来和第一次进入欧战决赛一样大的动力。

去年11月，伊兰加在曼联U19击败亚特兰的青年欧冠比赛中就取得进球。而现在，他已为一线队在欧冠16强中打进关键球。

对于曼联卡灵顿训练基地的青训教练来说，伊兰加的出现是一个巨大的成功故事：验证了他们正在做的工作的正确性，也给他所有的前队友提供了动力和灵感。

此外，他进入一线队也让曼联U19得到更多空间，让其他球员获得关键的欧战经验。

曼联的球员发展和训练主管贾斯汀-科克兰告诉够力足球："青年欧冠的想法和整个目的是为球员提供机会，让他们在这个比赛中表现出色，然后希望能推动他们发展的下一个阶段。”

"这是一点他们不习惯的东西，那是远离了联赛的常规。”

"当然，我们想赢得冠军，但最终，你可以赢得冠军，但一线队中没有任何来自青训营的球员，真正的成功是让球员在这个标志性俱乐部的一线队中发挥作用。”

"我们是曼联，我们的计划和训练都是为了赢，我不认为球员有任何理由不把目光放在决赛上，但这并不是我们每天工作的唯一重点。"

曼联面对的是多特蒙德，他们在小组赛中表现挣扎，但在联赛中保持不败，特拉维斯-宾尼恩敏锐地意识到德国队将在这场交锋中制造的威胁。

这位曼联的U18主帅说道："多特蒙德将大举压上，相当有战术性，他们会给我们制造很多麻烦，尽管我认为球队已经表明自己可以在任何级别的比赛中给任何球队带来麻烦。"

令人担忧的是，曼联有可能无法获得下赛季青年欧冠联赛的参赛资格，这显然会使他们最有前途的年轻球员无法与欧洲的精英们竞争。

然而，如果他们错过了国内联赛的前四名，曼联将安排与欧洲大陆顶级球队的友谊赛，这样下一代的明星仍将有机会与最好的球队进行交手。

但至少现在，他们专注于目前的青年欧冠联赛，这场比赛也会是曼联小将们给朗尼克留下深刻印象的机会。

朗尼克上周在老特拉福德观看了青年足总杯半决赛，自从他在12月来到曼联之后，他已经对俱乐部的青训队伍产生了兴趣。

科克兰并不感到惊讶，他的部分工作是确保俱乐部最聪明的人才继续进入一线队，他相信这个晋升路线并不像以前那样困难。

"这里的青年队和一线队之间的距离并不大，"他说道。"在其他俱乐部，他们在不同的训练基地工作，但在曼联，一线队和青年队都在同一个基地训练。”

"我们已经带着一个小组与一线队进行了11对11的训练，所以朗尼克完全了解所有的潜力。”

"我们在赛季的不同阶段讨论球员，有时机会会出现，或者小将们持续一段时间的出色表现将他们推到一线队。”

"当时机成熟时，他们会得到参与一线队训练的机会，到目前为止，青年队中的一些人已经得到了这样的机会。”

"我可以告诉大家的是，我们有一些非常好的年轻球员，只要他们继续发展、进步并坚持去做他们需要做的事情，也就是以每天的进步为目标，那么我认为他们会有相当好的前景。"

事实上，正是因为这个原因，科克兰正在敦促曼联球迷出来为球员加油，他相信他们很快就会成为一线队的主力。

"得到球迷的支持是如此重要，"他解释称。"球员们会问有多少观众在现场，你可以看到他们在寻找球迷，他们期待着庆祝。”

"这是他们发展的一个重要部分，球迷创造了一个良好的氛围。"

伊兰加的出现已经表明，曼联在青训营拥有大量的人才。