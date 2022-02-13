朗尼克承认曼联今夏需要买前锋 但他们真的能签下哈兰德吗？

曼联主帅朗尼克表示球队需要在今夏买一名前锋，而欧洲所有大俱乐部预计都会争抢哈兰德。

曼联已经关注了哈兰德很长时间，但他们能否签下他？朗尼克在谈及球队买前锋的事情时说道：“显然，曼联需要一名前锋。卡瓦尼的合同夏季就要到期了，俱乐部需要最好的中锋，我认为每个人都知道这一点。”

毫无疑问，C罗是曼联的第一前锋，卡瓦尼也偶尔会出场，不过两人现在都来到职业生涯末段，卡瓦尼的合同将在今夏到期。

C罗的合同将持续到2024年，合同还有续约一年条款，但考虑到他最近刚刚年满37岁，这位葡萄牙球星显然也不是一个长期解决方案。

被外租的马夏尔还不清楚能否在下赛季重回一线队阵容，格林伍德目前则因为被指控殴打和强奸而被曼联停赛停训。

拉什福德也是前锋的一个人选，但他主要还是踢边锋，左边路可以说是他最擅长的位置。

曼联最近出现锋无力的状况，他们已经因此从足总杯中被淘汰，并且在英超联赛中多次丢分。

似乎可以肯定的是，将有许多俱乐部会试图在夏天签下哈兰德，像曼联、曼城、皇家马德里、巴塞罗那、切尔西、利物浦、拜仁慕尼黑和巴黎圣日耳曼都曾在过去12个月的不同阶段与他联系在一起。

目前还不清楚哈兰德对他的下一个俱乐部有什么偏好，此外，留在多特蒙德仍然是一种可能性，挪威人也没有排除这种可能性。

这位21岁的球员在1月14日透露，他觉得多特蒙德在向他施压，让他在夏天做出决定。

同时，哈兰德的合同在2024年到期，不过有报道称他的合同中含有一条价值7500万欧元的解约金条款，条款能够在2022年激活。

够力足球的曼联跟队记者Charlotte Duncker说道：“哈兰德是曼联关注已久的球员，在2019年1月的转会窗口，人们当时相信他可能已经在加盟曼联的路上，只是交易因经纪人的要求而谈崩了。”

"正如朗尼克所说，曼联夏天会追求一名前锋，哈兰德仍然在他们的愿望清单上。然而，由于皇家马德里和曼城等球队热衷于这位前锋，他似乎不太可能转会到老特拉福德。”

"哈兰德已经在许多场合说过，他想赢得奖杯，在这个时候，曼联看起来并不是一支能赢得奖杯的球队。”

"由于这个原因，曼城将是一个更好的选择，同时还有曼联和哈兰德的经纪人米诺-拉伊奥拉之间的问题。”

"如果曼城真的出手，这可能意味着去年夏天瓜迪奥拉的球队试图签下的哈里-凯恩也会进入曼联的引援范围。”

"曼联是这位英格兰国脚的长期崇拜者，他可以被看作是曼联今夏的潜在引援目标。”