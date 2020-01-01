朗尼克：与AC米兰有过接触 重回教练席的前提是话语权
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拉尔夫·朗尼克已经确认了意甲豪门AC米兰对他的兴趣，但是他表示“还有很多事情要做”，只有这样才能让他考虑回归教练席。
这位前斯图加特、沙尔克04和RB莱比锡主帅，现在是莱比锡老板红牛集团的体育和发展主管。
近几个月以来，他一直与AC米兰的主帅职位联系在一起，此前他曾表示自己与圣西罗高层并没有达成任何协议。
自去年10月与AC米兰签下两年教练合同以来，斯特凡诺·皮奥利还没有完全征服米兰高层与球迷，这也引发了朗尼克前来执教的传闻。
“AC米兰确实对我感兴趣，不过由于新型冠状病毒疫情的爆发，还有许多其他事情需要考虑，这其中包括是否是红黑军团的合适人选。”
61岁的朗尼克在接受德国《Mitteldeutsche Zeitung》报纸采访时，谈到了他是否会回归教练行业的问题。
他还表示，他只会有人满足自己的条件的情况下接受另一份工作，并坚称他需要自己的声音被听到。
“这将取决于问题涉及的俱乐部，但这都是假设，”他表示。
“我已经在莱比锡生活了六年，我在这里感到非常舒服，我完全可以想象在这里待得更久。很多人必须聚在一起思考其他事情。”
朗尼克补充道:“我对待遇方面不感兴趣。对我来说，我只关注自己有没有一定的发言权。这与权力无关，即使你在某些情况下需要权力来推动某些事情的进行。”
前米兰教练安切洛蒂说，圣西罗俱乐部的球迷不应该担心朗尼克不是意大利人的事实。
“他是一个外国人？这没什么好担心的。球迷们应该担心的是教练的好与差。米兰之前已经选择了很多教练，其中不乏很好的教练。”埃弗顿主帅本周表示。
“我们是在德国认识的。我和他并不是特别熟识，但据我所知，他爱上了萨基的那支AC米兰，但我不知道他的执教理念是什么。”