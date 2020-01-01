朗尼克：与AC米兰有过接触 重回教练席的前提是话语权

这位前莱比锡队主帅已经概述了需要做些什么来吸引他回到教练的位置，但是他说在新型冠状病毒疫情爆发的时候他还有其他的事情要做。

拉尔夫·朗尼克已经确认了意甲豪门AC米兰对他的兴趣，但是他表示“还有很多事情要做”，只有这样才能让他考虑回归教练席。

这位前斯图加特、沙尔克04和RB莱比锡主帅，现在是莱比锡老板红牛集团的体育和发展主管。

近几个月以来，他一直与AC米兰的主帅职位联系在一起，此前他曾表示自己与圣西罗高层并没有达成任何协议。

其他球队

自去年10月与AC米兰签下两年教练合同以来，斯特凡诺·皮奥利还没有完全征服米兰高层与球迷，这也引发了朗尼克前来执教的传闻。

“AC米兰确实对我感兴趣，不过由于新型冠状病毒疫情的爆发，还有许多其他事情需要考虑，这其中包括是否是红黑军团的合适人选。”

61岁的朗尼克在接受德国《Mitteldeutsche Zeitung》报纸采访时，谈到了他是否会回归教练行业的问题。

他还表示，他只会有人满足自己的条件的情况下接受另一份工作，并坚称他需要自己的声音被听到。

“这将取决于问题涉及的俱乐部，但这都是假设，”他表示。

“我已经在莱比锡生活了六年，我在这里感到非常舒服，我完全可以想象在这里待得更久。很多人必须聚在一起思考其他事情。”

朗尼克补充道:“我对待遇方面不感兴趣。对我来说，我只关注自己有没有一定的发言权。这与权力无关，即使你在某些情况下需要权力来推动某些事情的进行。”

前米兰教练安切洛蒂说，圣西罗俱乐部的球迷不应该担心朗尼克不是意大利人的事实。

“他是一个外国人？这没什么好担心的。球迷们应该担心的是教练的好与差。米兰之前已经选择了很多教练，其中不乏很好的教练。”埃弗顿主帅本周表示。

“我们是在德国认识的。我和他并不是特别熟识，但据我所知，他爱上了萨基的那支AC米兰，但我不知道他的执教理念是什么。”