有限引援 切尔西官宣4030万下科瓦基奇

这名中场球员将继续留在斯坦福桥，此前两家俱乐部就他的租借转为永久转会达成了协议。

切尔西已经同意向皇家马德里支付4030万英镑(约合5100万美元/ 4500万欧元)，以确保马特奥·科瓦基奇在俱乐部的长期未来。

蓝军一直等到最后一刻才敲定与科瓦基奇的交易，因为完成交易的最后期限定在6月30日，但现在他们可以为严肃的合同谈判进行准备了。

这是在德比郡允许切尔西与兰帕德就俱乐部主教练的角色进行公开讨论之后做出的决定，这位前蓝军球星预计将回到西伦敦接替毛里齐奥·萨里。

尽管国际足联在2月份禁止了切尔西引进一线队球员，但是科瓦基奇的转会还是可以通过的，因为切尔西已经持有他上赛季租借到俱乐部期间的注册文件。

在俱乐部决定不向体育仲裁法庭(CAS)申请临时措施以冻结禁令后，转会制裁可能会继续生效。

萨里想要的是科瓦基奇上赛季在租借期间踢了51场比赛，但是随着萨里走马上任尤文图斯之后，这位克罗地亚国家对自己的未来充满了不确定性。

对切尔西来说幸运的是，这位25岁的球员渴望留在伦敦，他的即将到来的正式加盟将减轻新教练的压力，特别是由于跟腱断裂的中场球员鲁本·洛夫特斯-齐克将错过下赛季的开局阶段。

与此同时，马德里也一直热衷于筹集资金，今年夏天已经在5名球员身上花费了3亿欧元(2.7亿英镑/ 3.4亿美元)，其中1亿欧元花在了切尔西的头号巨星阿扎尔身上。

他们仍然热衷于从曼联签下保罗·博格巴，而巴黎圣日耳曼球星内马尔的转会也在考虑之中，因此诸如科瓦基奇之类的球员必须被出售，以确保所需的资金到位。